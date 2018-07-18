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Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

GUNDEM HABERLERİ  | 18.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Muş yaptığı açıklamada bedelli askerlik tasarısından 31 Aralık 1993 tarihinde ve öncesinde doğanların yararlanacağını duyurdu. Muş 'Şuan itibariyle teklif 28 gündür. Herhangi bir düzenleme olmayacaktır. Bu eğitim talebi teklif edilmiştir. Kamuda ve özel şirkette çalışan ve bedelli için müraacat edenler kendileri ücretsiz izinli sayılacaktır.' dedi.

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik ile ilgili yasa teklifinin Meclis'te olduğunu duyurdu.

Muş, bedelli askerlik düzenlemesini de içerisinde barındıran torba yasanın TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ifade etti.

Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili detayları da paylaşan Muş, "Bedelli askerlik yapan çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak. Engellilerden ücret alınacak ancak 28 gün askerlik istenmeyecek" şeklinde konuştu.

Muş, "200 bin kişiden fazla kişinin başvurmasını beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

AK PARti'li Mehmet Muş, bedelli askerlik hakkında, " Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar. Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu çalışmaları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 324 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik meclis Ak Parti mehmet muş

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ücretsiz izin ne ya bu nasıl bi anlayış nasıl bi düşünce yapısı
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