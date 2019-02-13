Bekçi alımları 2019! İçişleri Bakanı duyurdu, 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asayiș Șube Müdürleri toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı.

KAYNAK:AA

BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 10 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

