FİNANS

Bekçi alımları 2019! İçişleri Bakanı duyurdu, 8 bin bekçi alınacak

GUNDEM HABERLERİ  | 13.02.2019 15:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alınacağını duyurdu.

Bekçi alımları 2019! İçişleri Bakanı duyurdu, 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asayiș Șube Müdürleri toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı.

KAYNAK:AA

BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 10 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bakan açıkladı! Artık internetten de satılacakBakan açıkladı! Artık internetten de satılacak
THY duyurdu! Seferler iptal edildiTHY duyurdu! Seferler iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
içileri bakanı bekçi bekçi alımı süleyman soylu Bekçi alımları 2019

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

İçişleri Bakanı duyurdu! 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı duyurdu! 8 bin bekçi alınacak

Bakan duyurdu! İşte yapılacak zam oranı

Bakan duyurdu! İşte yapılacak zam oranı

Trafiğin en yoğun olduğu kentler

Trafiğin en yoğun olduğu kentler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Gözler pazartesi gününe çevrildi! 3.5 saatlik maça, 15 milyar dolar...

Gözler pazartesi gününe çevrildi! 3.5 saatlik maça, 15 milyar dolar...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 33 yorum
İlana ne gerek var sayın bakanım,8 bin AKP li alınacak,deyin ...95 puan alan öğretmene 55 sözlü puanı vererek dışarda bırakan bir zihniyet...İlana,sınava falan masraf etmeyelim boşa sayın bakanım
HABİRE ALIYOLARDA HİÇ GÖRDÜĞÜMÜZ YOK
helalin var çifci kardeşim aynen..!
milletin parasını kolluk kuvvetlerine memurlara müteahhitlere yedirin bakalım. bir kaç seneye kalmadan ülkeyi batırırsınız.
bekçi polıs almakla işsizliği AZALTAMAZSIN. şu iibflilere bir çözüm getir sorun iibf de. bir sürü mezun var. ya kapat ya azalt
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan açıkladı! Online tanzim satışlar başlıyor

Bakan açıkladı! Artık internetten de satılacak

THY'den sefer iptalleri kararı! Sosyal medyadan duyuruldu

THY duyurdu! Seferler iptal edildi

Bakan Pekcan açıkladı: 5 ildeki operasyonlarda 800'e varan artış tespit edildi

Bakan duyurdu! Fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağdı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Çamlıca Camii dahil birçok dev projede yer almıştı... Hedef Yapı iflas etti!

Çamlıca Camii dahil birçok dev projede yer almıştı... İflas etti!

3.5 saat sürecek maç için 15 milyar dolara yakın para harcanması tahmin ediliyor

Gözler pazartesi gününe çevrildi! 3.5 saatlik maça, 15 milyar dolar...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.