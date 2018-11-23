Beklenen gün geldi! Amazon.com.tr’de yüzde 60’a varan indirimler başladı!

İSTANBUL– 23 Kasım 2018 – Beklenen Cuma haftası kapsamında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlere ev sahipliği yapan Amazon.com.tr, Beklenen Cuma’ya özel indirimlerini açıkladı.

Gün boyunca birçok kategoride yüzde 60’a varan indirimlerin yanı sıra günlük ve saatlik teklifler sunan Amazon.com.tr, 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat ve tüm alışverişlerde kolay iade süreci ile dikkat çekiyor. Beklenen Cuma özel indirimlerine, www.amazon.com.tr/BeklenenCuma sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Amazon.com.tr’nin 19-25 Kasım tarihleri arasında birçok üründe dev indirimlere imza attığı Beklenen Cuma haftası, 26 Kasım’da gerçekleşecek ‘En İyi Pazartesi’ indirimleriyle tamamlanacak.

Beklenen Cuma’ya özel açıklanan fırsatların bazıları şöyle;

Samsung Galaxy J7 Prime, 16 GB – 1.050 TL

Honor 10 128 GB - 3.199 TL

HP 15.6" Notebook- Intel Core i3-5005U İşlemci, 4GB RAM Bellek, 500GB HDD Depolama- 1.740 TL

STANLEY 18v/1.5 Ah Li-ion Çift Akülü Kömürsüz Vidalama/Matkap – 432 TL