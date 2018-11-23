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Beklenen gün geldi! Amazon.com.tr’de yüzde 60’a varan indirimler başladı!

GUNDEM HABERLERİ  | 23.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri açıklandı. Dizüstü bilgisayarlardan çok satan akıllı telefonlara, oyun konsollarından mutfak gereçlerine ve oyuncaklara kadar birçok üründe geçerli indirimler bugün Amazon.com.tr’de alışveriş severleri bekliyor

Beklenen gün geldi! Amazon.com.tr’de yüzde 60’a varan indirimler başladı!

İSTANBUL– 23 Kasım 2018 – Beklenen Cuma haftası kapsamında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlere ev sahipliği yapan Amazon.com.tr, Beklenen Cuma’ya özel indirimlerini açıkladı.

Gün boyunca birçok kategoride yüzde 60’a varan indirimlerin yanı sıra günlük ve saatlik teklifler sunan Amazon.com.tr, 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat ve tüm alışverişlerde kolay iade süreci ile dikkat çekiyor. Beklenen Cuma özel indirimlerine, www.amazon.com.tr/BeklenenCuma sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Amazon.com.tr’nin 19-25 Kasım tarihleri arasında birçok üründe dev indirimlere imza attığı Beklenen Cuma haftası, 26 Kasım’da gerçekleşecek ‘En İyi Pazartesi’ indirimleriyle tamamlanacak.

Beklenen Cuma’ya özel açıklanan fırsatların bazıları şöyle;

ÜRÜNLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Samsung Galaxy J7 Prime, 16 GB – 1.050 TL

samsung1050tl

Honor 10 128 GB - 3.199 TL

honor3199

HP 15.6" Notebook- Intel Core i3-5005U İşlemci, 4GB RAM Bellek, 500GB HDD Depolama- 1.740 TL

hp

STANLEY 18v/1.5 Ah Li-ion Çift Akülü Kömürsüz Vidalama/Matkap – 432 TL

matkap

Nintendo Switch Konsol, Gri – 2.190 TL

nintendo

WMF Kult X Mix and Go Blender – 374 TL

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Fitbit Unisex Akıllı Saat Versa – 1.190 TL

firbit

Xiaomi Mi Band 2 Akıllı Bileklik - 90 TL

xiaomi

Tefal Titanium Ingenio Elegance 4 Parça Set – 250 TL

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