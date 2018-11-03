Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim geldi. Fiyat indirimi bu kez pompaya yansıdı.

Buna göre 17 kuruşluk indirimle, Ankara'da ortalama 7,04 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,87 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 7,02 liradan 6,85 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre, uluslar arası piyasalarda benzin fiyatının düşmesi, iç piyasayı da etkiledi. Benzinde, art arda indirimler gündeme geldi. Hafta başında 17 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre benzin satışından tahsil ettiği ÖTV tutarı da 17 kuruş artırıldı. Böylece pompa fiyatı sabit tutuldu. Bu artışla birlikte benzinde tahsil edilen ÖTV miktarı, 2 TL 35 kuruşa çıktı. Devletin, benzinde ÖTV’den karşıladığı zam ihtiyacı, 2 kuruşa kadar düştü.

Benzinde dün 17 kuruşluk yeni bir indirim gündeme geldi. Eşel mobil uygulaması gereğince 2 kuruşluk zam ihtiyacı düşürüldü. ÖTV tabanı sabit tutuldu. Kalan 15 kuruşluk indirim pompa fiyatına yansıtıldı. KDV ile birlikte bu geceden itibaren 17 kuruşluk indirim yapılacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) kaynakları 17 kuruşluk indirime işaret ederek aylar sonra pompa fiyatlarının değiştiğini kaydetti

