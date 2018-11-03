FİNANS

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

GUNDEM HABERLERİ  | 03.11.2018 08:55 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli 17 kuruş indirim yapıldı. Buna göre 17 kuruşluk indirimle, Ankara'da ortalama 7,04 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,87 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 7,02 liradan 6,85 liraya indi.

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim geldi. Fiyat indirimi bu kez pompaya yansıdı.

Buna göre 17 kuruşluk indirimle, Ankara'da ortalama 7,04 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,87 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 7,02 liradan 6,85 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre, uluslar arası piyasalarda benzin fiyatının düşmesi, iç piyasayı da etkiledi. Benzinde, art arda indirimler gündeme geldi. Hafta başında 17 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre benzin satışından tahsil ettiği ÖTV tutarı da 17 kuruş artırıldı. Böylece pompa fiyatı sabit tutuldu. Bu artışla birlikte benzinde tahsil edilen ÖTV miktarı, 2 TL 35 kuruşa çıktı. Devletin, benzinde ÖTV’den karşıladığı zam ihtiyacı, 2 kuruşa kadar düştü.

Benzinde dün 17 kuruşluk yeni bir indirim gündeme geldi. Eşel mobil uygulaması gereğince 2 kuruşluk zam ihtiyacı düşürüldü. ÖTV tabanı sabit tutuldu. Kalan 15 kuruşluk indirim pompa fiyatına yansıtıldı. KDV ile birlikte bu geceden itibaren 17 kuruşluk indirim yapılacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) kaynakları 17 kuruşluk indirime işaret ederek aylar sonra pompa fiyatlarının değiştiğini kaydetti

PARTNERHiçbiri unutulmaz değildiHiçbiri unutulmaz değildi
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyorBakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdiTürk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin benzin fiyatı indirim

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Akaryakıta indirim gelecek mi? Gözler bu akşamda

Akaryakıta indirim gelecek mi? Gözler bu akşamda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.