FİNANS

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

GUNDEM HABERLERİ  | 26.09.2018 08:29 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis), benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Epgis'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 26 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde ise 16 kuruşluk fiyat artışına gidildi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ÖTV'den karşılanması nedeniyle fiyat artışları pompaya yansımayacak.

Kaynak: DHA


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