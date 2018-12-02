Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin başarılı geçtiği ve birçok konuda mutabık kalındığı kaydedildi.

YENİ MÜZAKERELER BAŞLIYOR

Buna göre ABD ile Çin, 90 gün boyunca bir anlaşmaya varabilmek amacıyla yeni ticaret müzakerelerinde bulunacak ve bu süre içinde iki ülke de karşılıklı olarak herhangi bir yeni gümrük vergisi getirmeyecek.

Açıklamada ayrıca Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa yüzde 10'luk tarifenin yüzde 25'e yükseltileceğine vurgu yapıldı.

Çin'in ABD'den hemen tarım ürünleri ihraç etmeye başlayacağına işaret edilen açıklamada, Çin'in ayrıca kayda değer bir miktarda enerji, endüstri ve diğer alanlarda üretilen ürünlerden alarak iki ülke arasındaki "ticaret dengesizliğinin" azaltılmasına katkı yapacağı belirtildi.