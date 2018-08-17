Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

8 Ağustos 2018 tarihinde Çin’in Pekin kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Çin Karayolu Çalıştayına Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Pekin Büyükelçiği Yetkilileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve lojistik sektörünün temsilcileri katılım sağladı. Çin tarafı ise Çin Ulaştırma Bakanlığı, Çin Taşımacılar Derneği, demiryolu ve denizyolu taşımacılarından oluştu. 2017 yılında Türkiye ile Çin arasında imzalanan uluslararası karayolu anlaşması kapsamında ikili ve transit taşımalar için 20 bin adet, üçüncü ülke taşımaları için ise 10 bin adetlik geçiş belge kotasında anlaşmaya varılmıştı.

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre, bugüne kadar Çin tarafından teslim alınamayan söz konusu belgelerden 800 adet İkili / Transit ve 500 adet Üçüncü Ülke geçiş belgesi Çin yetkililerince ülkemiz heyetine teslim edildi.

UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, “Mevcut geçiş belge kotalarının kullanılabilmesi için iki ülke arasında imzalanan karayolu anlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinden onaylanarak geçmesi gerektiğini belirterek, "Şu ana kadar geçiş belgelerini alamıyorduk. Belgelerin alınması ile birlikte önemli bir kazanım elde ettik. Anlaşmanın Meclis’ten geçmesi ile birlikte de, Çin pazarı Türk taşımacılarına açılmış olacak. Türkiye ve Çin birbirleri için büyük bir lojistik potansiyel taşıyor. Biz uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörü Çin ile batılı ülkeler arasında yapılacak taşımalara talibiz” dedi.