Black Friday Türkiye indirimleri heyecanla bekleniyor

2018 Black Friday Türkiye indirimleri kapsamında birçok üründe yapılacak indirimler ve kampanyaları büyük bir sabırsızlıkla bekleyen tüketiciler geri sayıma başladı. Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü yapılan Black Friday gününde mağazalar kapılarını sabahın çok erken saatlerinde açıyor ve geç saatlere kadar çok sayıda kategoride indirimli ürünler satıyor. Mağazaların yanı sıra online alışveriş siteleri de ciddi orandaki Black Friday indirimleri ile tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu özel alışveriş gününde birçok online alışveriş sitesinin cirosu 1 günde inanılmaz rakamlara ulaşabiliyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Black Friday modasına uyan Türkiye’de Black Friday indirimleri bu yıl 23 Kasım 2018’de başlayacak. Türkiye’de de irili ufaklı birçok e-ticaret sitesi Black Friday’e özel kampanya ve indirimler sunarak tüketicilere harika bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

2018 Black Friday kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok online alışveriş sitesinin elektronik, giyim, ayakkabı, kozmetik gibi kategorilerde yapacağı ciddi indirimler yapması bekleniyor. Black Friday 2018 kapsamında Trendyol ve Defacto gibi birçok online alışveriş platformu yapacağı indirimlerle müşterilerine unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşatacak. Tüm bu indirimlere ek indirim kazanmak isterseniz DeFacto veya Trendyol indirim kodu kullanabilirsiniz.