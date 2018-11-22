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Black Friday Türkiye indirimleri heyecanla bekleniyor

GUNDEM HABERLERİ  | 22.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Black Friday 2018, son yıllarda Türkiye’de de en çok ilgi gören özel alışveriş günleri arasında ilk sırada geliyor.

Black Friday Türkiye indirimleri heyecanla bekleniyor

2018 Black Friday Türkiye indirimleri kapsamında birçok üründe yapılacak indirimler ve kampanyaları büyük bir sabırsızlıkla bekleyen tüketiciler geri sayıma başladı. Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü yapılan Black Friday gününde mağazalar kapılarını sabahın çok erken saatlerinde açıyor ve geç saatlere kadar çok sayıda kategoride indirimli ürünler satıyor. Mağazaların yanı sıra online alışveriş siteleri de ciddi orandaki Black Friday indirimleri ile tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu özel alışveriş gününde birçok online alışveriş sitesinin cirosu 1 günde inanılmaz rakamlara ulaşabiliyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Black Friday modasına uyan Türkiye’de Black Friday indirimleri bu yıl 23 Kasım 2018’de başlayacak. Türkiye’de de irili ufaklı birçok e-ticaret sitesi Black Friday’e özel kampanya ve indirimler sunarak tüketicilere harika bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

2018 Black Friday kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok online alışveriş sitesinin elektronik, giyim, ayakkabı, kozmetik gibi kategorilerde yapacağı ciddi indirimler yapması bekleniyor. Black Friday 2018 kapsamında Trendyol ve Defacto gibi birçok online alışveriş platformu yapacağı indirimlerle müşterilerine unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşatacak. Tüm bu indirimlere ek indirim kazanmak isterseniz DeFacto veya Trendyol indirim kodu kullanabilirsiniz.

Dünyada ve Türkiye’de hızla yükselen online alışveriş ile birlikte birçok kategoride hızlı ve güvenli bir şekilde ucuz ve indirimli ürün satın almak mümkün oluyor. Ürün satın almak isteyenlerin ilk tercihi online alışveriş platformları oluyor. Binlerce farklı ürünü fiyat ve özellik bakımından detaylı bir şekilde inceleyen tüketiciler, bütçelerine en uygun şekilde alışverişlerini tamamlıyor. Tüketiciler, ihtiyaç duydukları ürünleri indirimli ve en ucuza satın almak için online alışveriş sitelerindeki kampanyaları sıkça tercih ediyor.

Metin-ici-gorsel

Black Friday 2018 indirimleri kapsamında birçok kategoride yüzlerce ürünü piyasanın çok altında fiyatlara satın alabilmek mümkün olabilecek. Black Friday ile ürünler ucuzlayacak ancak yapılacak alışverişleri daha da uyguna getirmenin harika bir yolu var. Bu da güncel indirim kodu ve kupon kodu kullanmaktan geçiyor.

Online alışverişte birçok tüketici indirim ve kampanyaları düzenli takip etse de hala çok sayıda tüketici indirim kodu, kupon kodu gibi araçları aktif bir şekilde kullanmıyor. Oysa her online alışveriş sitesi ile ilgili bulabilecek ücretsiz ve güncel indirim kodları harika fiyatlara alışveriş yapmayı kolaylaştırıyor.

2018 Black Friday Türkiye alışverişlerini daha da ucuza getirmek için indirim kodu arayanlar binlerce ücretsiz indirim kodu sunan AleRabat sitesi ziyaret edilebilir. Birçok online mağazaya ait en güncel ücretsiz indirim kuponu fırsatlarının yer aldığı alerabat.com, 2018 Black Friday alışverişlerini çok daha ucuza getirmede de tüketicilere bütçe dostu olmayı sürdürüyor.

Black Friday’a özel yapılacak indirimlerle ciddi anlamda ucuzlayacak ürünleri çok daha ucuza satın almak isteyenlerin kupon kodu, indirim kodu, kampanya kuponu kullanması gerekiyor. Bunun için AleRabat sitesine girip online alışveriş yapılacak siteye ait en güncel indirim kodları, kupon kodları alarak bunları ödeme sayfasında kullanarak yapılacak alışverişi en ucuz şekilde tamamlamak yeterli olacak.

AleRabat sitesinde yer alan bu kodlar, online alışveriş yapılacak sitede satın alma işlemine geçildiği zaman beliren kutucuğun içine girildiğinde ödenmesi gereken mevcut sepet tutarını anında düşürüyor. Bütçe dostu indirim yansıtan indirim kodu, kupon kodu, kampanya kodu denen bu araçlar promosyonlu fiyatlara ek olarak özel bir indirim sağlıyor ve alışverişler bütçe dostu olacak şekilde tamamlanıyor.

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