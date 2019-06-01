Bodrum'da bayram yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum’a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler 9 günlük bayram tatilinin tadını doyasıya çıkarmak için mesai biter bitmez yola çıktılar. Özellikle Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inerken, otogara ise yolcu otobüsleri çifter çifter girmeye başladı.

BODRUM ADIM ATACAK YER KALMADI

En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde tatilciler akın etti. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

UÇAKLAR ARDI ARDINA İNDİ, OTOBÜSLER OTOGARDA YER BULAMADI



Bayram tatili boyunca Bodrum’a yaklaşık 250 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince bildirildi. Milas - Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek sefer koydu. Ardı ardına otogara yanaşan otobüsler nedeniyle peronlarda yer kalmadı.