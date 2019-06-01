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Bodrum'da bayram yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

GUNDEM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a yerli turist akın etti. İlçenin güvenliği için havadan karadan denetim başlandı. Bodrum’daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum’a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler 9 günlük bayram tatilinin tadını doyasıya çıkarmak için mesai biter bitmez yola çıktılar. Özellikle Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inerken, otogara ise yolcu otobüsleri çifter çifter girmeye başladı.

BODRUM ADIM ATACAK YER KALMADI

En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde tatilciler akın etti. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

sahıl

UÇAKLAR ARDI ARDINA İNDİ, OTOBÜSLER OTOGARDA YER BULAMADI

Bayram tatili boyunca Bodrum’a yaklaşık 250 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince bildirildi. Milas - Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek sefer koydu. Ardı ardına otogara yanaşan otobüsler nedeniyle peronlarda yer kalmadı.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum’da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor. Emniyet güçlerinin bayram tatili boyunca aralıksız yol kontrollerini yapacağı öğrenildi.

denetım

İLÇEDEN ÇIKANLAR UYARILDI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şube tarafından Bodrum’da bayram için memleketlerine giden vatandaşlar ise trafik kontrolünde uyarılarak broşür verildi. Trafikteyken telefon ile konuşulmaması gerektiğini, bir anlık dikkatsizliğin çok büyük kazalara nede ola bileceği trafik polisleri tarafından sürücülere anlatıldı. Trafik polisler güvenli sürüş broşürü de dağıttı. Yola çıkmadan önce aracın hangi bakımları yapılması gerektiği de uzun yola gidecek olan şoförlere anlatıldı. Trafiğin yoğun olacağını da söyleyen polisler sürücülere sağduyulu olmaları gerektiğini de bildirdi.

otel

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) yönetim kurulu üyesi Turizmci Alişir Şahin ise Bodrum’un yoğunluğunun başladığını belirterek “Bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gelecek turist sayısının yaklaşık 1 milyon ulaşacağını tahmin ediyoruz. Gelecek turistlerin yüzde 80’i yerli turist yani tatilci. Birçok otel doldu. Çok güzel önümüzde 9 gün tatil var. Bodrum’da tatil yapacak olan bayanlara ve çocuklara seslenmek istiyorum. Babalarına ve eşlerine ikna ederek uçak veya şehirler arası otobüslerle gelmeleri için ikna etsinler. Çünkü hem trafik kazaları önlemiş oluruz. Bodrum’a gelmek için saatlerce yolda direksiyon sallayan vatandaşlarımız Bodrum’a girmek içinde bir o kadar bekliyorlar. Trafik durma noktasına geliyor. Bizler turizmci olarak tavsiyemiz Bodrum’u yaya gezin. Bodrum’un tadını çıkarın diyoruz. Şimdiden tüm gelen misafirlerimize ilçemize hoş geldin diyoruz. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor ve iyi tatiller diliyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum ramazan bayramı tatil turist

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