FİNANS

Bodrum'da sezon erken başladı! Bu yıl turist yağacak

GUNDEM HABERLERİ  | 07.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

Turizmin gözbebeği Bodrum'daki turizmciler yaz sezonuna sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı. Oteller, eğlence mekanları, restoranlar ve taşımacılık yapan araçlar yenilendi. Geçtiğimiz yıllara göre 1 ay erken başlayan turizm sezonunda rekor sayıda yabancı turist bekleniyor. Yetkililer ise tatil planı yapanları geç kalmamaları yönünde uyarıyor.

Bodrum'da sezon erken başladı! Bu yıl turist yağacak

Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Bodrum turizm sezonuna günler kala hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Birçok işletme tadilat yaparken, havayolu transferi yapan vip araçlar da ilçeye giriş yaptı. Havası, deniz ve sahilleriyle meşhur olan turizmin gözbebeği Bodrum’a bu yıl beklenenin üstünde bir talep olduğu öğrenildi. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra sanat, spor ve sosyetenin vazgeçemediği ilçede hazırlıklar son sürat devam ediyor. 3 aya sıkışmış turizm sezonunda binlerce turistin geldiği Bodrum’da, turizmcilerden alınan verilere göre bu yıl sezon erken başlayacak.

SEZON 1 AY ERKEN BAŞLADI

Geçtiğimiz yıllarda Mayıs ayında otel kapılarını açan ultra lüks oteller bu yıl Nisan ayında hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını misafirlerine açtı. Avrupalı ve yerli turistin ise rezervasyonlarını erkenden yaptırdıkları ve Mayıs ayı itibariyle birçok otelde tam doluluk oranının yaşanacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra taşımacılık hizmeti yapan şirketler ise vip araçlarını yenileyerek gelecek olan turistleri daha konforlu taşımayı planlıyor. Bodrum’un en ünlü firmalarından biri olan Esenkal turizm, Vip Bodrum transfer başta olmak üzere birçok firma araç filolarını 2 katına çıkardı.

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YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Verilere göre turizm sezonunu bu yıl geçen yıla oranla yüze 30 arttığını söyleyen Rixos Premium Bodrum Genel Müdür Yardımcısı Murat Gökmen, “Turizm bu yıl olumlu rakamlar gösteriyor elimizdeki verilere göre. Geçen sene başlayan toparlanma bu senede devam ediyor. Döviz kurunun etkisiyle ciddi bir turist akışı gözlemliyoruz. Yeni pazarlar dan ciddi anlamda talep var. Özellikle Orta doğudan büyük bir talep var. Geçen sene bu tarihlerde hiç olmayan ülkelerden rezervasyonlar geliyor. İngiliz ve Alman pazarları çok hareketli görülüyor. 2015 yılındaki ivmeyi tekrar yakalamış durumdayız. Yüzde 200 İngiliz pazarında bir artışımız var. Ukrayna’da güzel bir ivme yakaladık o da yüzde 300 civarında bir artış söz konusu. Bu sene turizmin uzadığını görüyoruz. Bu sene 1 Nisan’da otelimizi açtık. Daha önceki sezonlarda Nisan sonuna kaymış bir turizmimiz vardı Bodrum’da. Nisan ayında otellerin açıldığını görüyoruz. Turizmin Kasım ayına kadar sarkabileceğini gösteriyor. Bunlar turizm için olumlu gelişmeler. Bu seneki rakamlar biz turizmcilere ümit veriyor" dedi.

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TURİSTLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Esenkal turizm yönetim kurulu başkanı Can Şenkal ise 2019 yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yön talebi olduğunu ifade ederek, “ Biz Vip Bodrum transfer olarak araçlarımızı baştan aşağı yeniledik. Yabancı turist ağırlıklı bir hedef kitlemiz var. Avrupalı turisti en güzel şekilde ağırlayarak, Türkiye’deki tatillerinde başlangıcı iyi yapmaları için en iyi hizmetleri sunacağız taşımacılık hizmetinde. Bizler araçlarımızla turistlere Türkiye’ye ilk adım attıklarında yanlarında oluyoruz. İlk izlenim önemlidir, biz de bunu önemsediğimiz için deneyimli şoförler ve lüks vip araçlarla hizmet veriyoruz. Kaptanlarımıza özel sürüş eğitimleri verdiriyoruz. Bizim alanımız Bodrum havaalanı hizmetidir. Bodrum vip transfer hizmetidir. Yerli ve yabancı turistlerin transfer konusunda en dikkat etmeleri gereken husus araçların yasal olmasıdır. Biz Bodrum’a gelen misafirleri kendi evlerindeymiş gibi hizmet veriyoruz. Zaten gelen yolcu uçaktan yorularak geliyor. Turistleri en rahat şekilde otellerine götürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu. (İHA)

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