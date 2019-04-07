Bodrum'da sezon erken başladı! Bu yıl turist yağacak

Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Bodrum turizm sezonuna günler kala hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Birçok işletme tadilat yaparken, havayolu transferi yapan vip araçlar da ilçeye giriş yaptı. Havası, deniz ve sahilleriyle meşhur olan turizmin gözbebeği Bodrum’a bu yıl beklenenin üstünde bir talep olduğu öğrenildi. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra sanat, spor ve sosyetenin vazgeçemediği ilçede hazırlıklar son sürat devam ediyor. 3 aya sıkışmış turizm sezonunda binlerce turistin geldiği Bodrum’da, turizmcilerden alınan verilere göre bu yıl sezon erken başlayacak.

SEZON 1 AY ERKEN BAŞLADI

Geçtiğimiz yıllarda Mayıs ayında otel kapılarını açan ultra lüks oteller bu yıl Nisan ayında hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını misafirlerine açtı. Avrupalı ve yerli turistin ise rezervasyonlarını erkenden yaptırdıkları ve Mayıs ayı itibariyle birçok otelde tam doluluk oranının yaşanacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra taşımacılık hizmeti yapan şirketler ise vip araçlarını yenileyerek gelecek olan turistleri daha konforlu taşımayı planlıyor. Bodrum’un en ünlü firmalarından biri olan Esenkal turizm, Vip Bodrum transfer başta olmak üzere birçok firma araç filolarını 2 katına çıkardı.