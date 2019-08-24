FİNANS

Bodrum'daki kaçak yapılar yıkılacak

GUNDEM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum’da kıyı ve koylarda incelemelerde bulunmasının ardından milyon dolarlık projelerin kaçak olan kısımlarına kepçeler ve dozerler girdi.

Bodrum'daki kaçak yapılar yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Bodrum’da incelemeler yapılmıştı. Bin 611 konut, 4 otel inşaatı durdurulmuş, kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet verilmişti. Bugün sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Bodrum Belediye ekipleri, jandarma ve yıkım ekibi; Küçükbük Mahallesi Çetilli burnunda bulunan 330 villanın, 1 otelin bulunduğu projedeki kaçak yapıları yıkmaya geldi.

MİLYON DOLARLIK PROJE YIKILIYOR

330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesi Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanmıştı. Bodrum Belediyesinin 8 kez mühürlediği projenin yapımı Şubat 2016'da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı iptal etti.

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1 AY SONRA BAKANLIK YIKACAK

Yalıkavak Mahallesi'nde 425 konut 1 otel, Gündoğan Mahallesi'nde 90 odalı otel ve 330 konut, Göltürkbükü Mahallesi'nde 166 konut 1 otel, Gümbet Mahallesi'nde 131 konut ve Yalıçiftlik Mahallesi'nde 400 adet konut tespit edildi.

(İHA)

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Bodrum kaçak otel kaçak yapı

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