FİNANS

Bodrum'daki tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

GUNDEM HABERLERİ  | 07.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Dünyanın 7 harikasından biri olan Mausoleum, Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro ve Osmanlı Tersanesi, yöresel yemekleri ve eşsiz güzellikteki koylarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Bodrum, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yerli turist akınına uğradı.

Bodrum'daki tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Ege ve Akdeniz kültürünün harmanlandığı, masmavi denizi, tarihi, kültürel değerleri, eğlence hayatı, bakir koylarıyla ün salan Bodrum'daki tesislerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Turistler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Göltürkbükü, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük plajlarında güneşlenip masmavi sularda denize girme, su jetiyle deniz turu, tarihi yerleri gezme, yürüyüş parkurlarında trekking yapma imkanı buluyor.

Mavi pencereli, beyaz badanalı butik otelleriyle dikkati çeken ilçeye gelenler için geceleri de konser ve dans gösterileri düzenleniyor.

Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş adamlarının bulunduğu çok sayıda lüks yat da tatil öncesi Bodrum'un koylarını mesken tuttu.

Değeri milyon dolarları bulan lüks yatlar, Bodrum Kalesi, Kara Ada açıkları başta olmak üzere Yalıkavak, Göltürkbükü, Gündoğan ve Torba açıklarıyla bölgeye yakın el değmemiş koylara demirledi. Sayıları yüzleri bulan yatlar, Bodrum turizmine canlılık getirdi.

"DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI"

TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla ilçeye gelen misafirlerin unutulmaz bir tatil yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 100 bin yatak kapasitesine sahip ilçenin yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olduğunu dile getiren Aslan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ifade etti.

Aslan, bayramdan sonra yerli turistin azalacağını ancak bölgede tatilini geçiren yabancı misafirlerle sezonun ekim sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

"NÜFUS 170 BİN, ZİYARETÇİ 1 MİLYON"

Aslan, şunları kaydetti:

"Bodrum bayramı dolu dolu geçiriyor. Bayramda Bodrum'a 1 milyon ziyaretçi geldi. Tüm taraflar misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için özveriyle çalışıyor. Bodrum 170 bin nüfusu olan ama 1 milyon insanı misafir edebilen bir turizm merkezi. Bunu yapabilmek kolay değil."

"ESNAF MUTLU"

Gümbet sahilinde restoran işleten Hüseyin Gözütok da Bodrum'da yerli turist yoğunluğu yaşandığını ve bunun işlerine fazlasıyla yansıdığını söyledi.

Bayram tatiliyle birlikte Bodrum'un kalabalıklaştığını vurgulayan Gözütok, "İnşallah bayram sonunda da bu kalabalık devam eder. Tüm işletmelere hayırlı sezonlar diliyorum. Bundan çok memnunuz tabi. Bütün mekanlar doldu, taştı ve Bodrum yeniden canlandı." diye konuştu.

İlçe merkezinde esnaflık yapan Osman Şirin de turist yoğunluğu sayesinde yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Bodrum'un yerli turistin ilk tercihleri arasında bulunduğunu dile getiren Şirin, ziyaretçilerin ilçeden mutlu şekilde ayrılması için çaba gösterdiklerini, bayramdan sonra da yoğunluğun devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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