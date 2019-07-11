FİNANS

Borcu olan müşterilere önemli çağrı! Hafta sonu bile gelebilirler

GUNDEM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Elektrik borcunu ödemeyen tüketicilerin Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince dağıtım şirketi tarafından hafta sonu dahil elektrik kesim işlemi yapılacağı duyuruldu.

Borcu olan müşterilere önemli çağrı! Hafta sonu bile gelebilirler

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimize elektrik borcunu ödemeyen tüketicilerin Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Dağıtım Şirketi tarafından hafta sonu dahil elektrik kesim işlemi yapılacaktır. Elektrik fatura borcu olan müşterilerimizin mağduriyet yaşamamaları için en kısa süre içerisinde fatura borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Faturalarınızı 444 88 35 no’lu Çağrı Merkezimizden ve www.trepas.com.tr adresinde yer alan müşteri portalımızdan sorgulayabilirsiniz” denildi.

Kaynak: İHA

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elektrik faturası fatura borcu

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