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Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor! Yemek için il dışından geliyorlar

GUNDEM HABERLERİ  | 07.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Bursa'da 500 yıldır her hafta kurulan hayvan pazarında onlarca kasabın pişirdiği etler büyük rağbet görüyor.

Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor! Yemek için il dışından geliyorlar

Büyükorhan ilçesinde yüzlerce yıldır cuma günleri kurulan hayvan pazarında pişirilen kavurma ve güveçler o kadar lezzetli ki, şehir dışından bile yemek için vatandaşlar geliyor. Büyükorhan ilçesinin köylerindeki yaylalarda otlayan hayvanlar ilçedeki tarihi pazarda satışa çıkıyor. Yaklaşık 500 yıldır kurulan pazarda bulunan kasaplar, gelen alıcı ve satıcılara yörenin günlük kestikleri hayvanlarından kavurma ve güveç pişiriyor. Burada pişen etler yüzlerce yıllık tarifle ve yörede otlayan doğal hayvanlardan pişiriliyor. Tarihi pazarda onlarca kasap haftada bir gün kurulan pazarda 20 küçük baş hayvan keserek kavurma ve güveç yapıyor. Bu pazarda pişen etlerin lezzeti il sınırlarını aşarak farklı illerden de vatandaşları pazara çekiyor. Kimi pazara hayvan almaya gelirken, kimi ise sadece burada yemek yemeye geliyor. Ormanların içinde doğal ortamda yenen lezzetli etler damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Pazarda pişen etlerden yemeye gelen vatandaşlar, "Burada et yedikten sonra müdavimi olduk. Burada pişen etler o kadar lezzetli ki tadına doyum olmuyor. Bu lezzeti başka yerde bulamıyoruz" dedi.

Gelen müşterilere et satan kasaplar ise, "Burada yüz yıllardır süren ustalığı icra ediyoruz. İlçemizin köylerindeki yaylalarda otlayan hayvanları sadece cuma günleri kesip müşterilerin önünde parçalayarak pişiriyoruz. İsteyen kavurma yiyor, isteyen ise güveç. O kadar lezzetli ki bir tadını alan bir daha müdavimi oluyor. Buranın ünü Bursa sınırlarına aştı, farklı vilayetlerden buraya et yemeye gelen çok müşterimiz var" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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