Bu yıl Ege adalarına bayram yoğunluğu azaldı

Bu yıl bayram tatili nedeniyle geçmiş bayramlara nazaran biraz düşüşün olduğunu kaydeden Dinç, “Bu yıl bayram tatilinde Ayvalık’tan Midilli’ye yönelik seferlerimizle 4 bin civarında tatilcinin iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra da Midilli Adası’na günü birlik geçişlerle bu sayının artabileceğine inanıyoruz” dedi.

36 yıldan bu yana Ayvalık-Midilli arasında yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın sahibi olan Eşref Jale ise “Bu yıl 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen Midilli’ye olan talep pek iyi değil. Geçen bayramlara kıyasla bu yılki talep beklediğimiz gibi olmadı. Bunun sebebinin avronun yükselmesinin yanı sıra Yunan konsolosluğunun vize sürelerini kısa tutmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Mesela 2 yıllık vizesi olanların vize sürelerini 1 yıla, 1 yıllık süresi olanları da 4 aya indirmişler. Multi Vizeyi 2 girişli yapmışlar. Yunanistan’ın bu meseleyi halletmesi gerekiyor” diye konuştu.

(İHA)

