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Bursa'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz olacak

GUNDEM HABERLERİ  | 20.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye meclis toplantısında Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için toplu ulaşımın ücretsiz yapılmasına ilişkin görüşmelerde sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Milli ve manevi değerlere hassasiyet noktamızı kimse sınamasın. Meclis’te tartışan arkadaşlarımız karşılıklı olarak özür diledi ve 30 Ağustos’ta toplu ulaşımın ücretsiz olmasını aynı meclis toplantısında tüm partiler oy birliği ile kabul etti" dedi.

Bursa'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısında ‘bayram tatilinde toplu ulaşımın ücretsiz yapılmasına ilişkin görüşmelerdeki’ sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, bir televizyon kanalında konuya açıklık getirdi. Meclis toplantısındaki konuşmalarının bir kısmının yayınlanıp bir kısmının yayınlanmadığını, bu sebeple kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Eğer lafın bir kısmını verip bir kısmını vermezseniz, konu yanlış yerlere gidebilir. Örneğin 'Namaza yaklaşmayın' derseniz bu başka ama 'Alkollüyken namaza yaklaşmayın' derseniz bu bambaşka bir şeydir. Ücretsiz ulaşım konusunda da maalesef böyle bir çarpıtma olayı ile karşı karşıya kaldık” diye konuştu.
Meclis toplantısında, önümüzdeki bayramla ilgili hiç teklif gelmemesine rağmen kurban bayramı tatilinde toplu ulaşımı ücretsiz yapmaya karar verdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Ücretsiz ulaşım uygulamasını kısa süre önce KPSS sınavı için de yaptık. Hem de meclis yoktu, kimse hatırlatmadan yönetim kurulu kararıyla yaptık” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Meclisi’nde bir grup sözcüsünün ulaşımın ücretsiz olacağı tarihlere 30 Ağustos'un da eklenmesini istediğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, şunları söyledi:

“Bunun ardından bir başka meclis üyesi de ‘23 Nisan’da da ulaşım ücretsiz olsun’ ifadelerini kullandı. Ben de ‘Bu meclisten sonra oturur, hangi bayramlar için ücretsiz yapılacaksa tartışırız, maliyetini de çıkarırız’ dedim. Çünkü BURULAŞ benim kişisel malım değil, hepimizin ortak malı. Ancak olay, sosyal medyada bambaşka mecraya çekildi. Başkan Aktaş, Ramazan ve Kurban bayramlarına ‘Evet’, milli bayramlara ‘Hayır’ dedi şeklinde. Böyle bir şey asla yok. Kimse milli ve manevi değerlere hassasiyet noktamızı sınamasın. Dini bayramlar da bizim milli bayramlar da."
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “30 Ağustos halkı ilgilendirmiyor” şeklindeki sözlerin de tamamen çarpıtma olduğunu belirterek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ulaşımın ücretsiz olması uygulaması; esasen başta öğrenciler, öğretmenler ve aileler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin bayramlardaki ulaşım masraflarına destek olmaya yönelik olarak yapılıyor. Bazı şehirlerde tamamen ücretsiz oluyor, bazılarında da belli bir indirim oranı uygulanıyor. Gerek Ramazan ve Kurban bayramlarında aileler arasında yapılan yoğun ziyaretler gerekse öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılımının sözkonusu olduğu 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi milli bayramlarda da toplu ulaşım ya ücretsiz ya da indirimli yapılıyor. Ancak, 30 Ağustos yaz tatili dönemine geliyor ve uygulama da ağırlıklı olarak protokol mensupları ve dar kapsamlı katılım şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ulaşımın ücretsiz olmasına yönelik bir ihtiyaç var mı yok mu, değerlendirilip öyle karar verilmesi daha uygun. ‘30 Ağustos Zafer Bayramı bu anlamda halkın katılımı açısından diğer bayramlara göre farklılık arz ediyor’ anlamında söylediğim sözler çarpıtılarak, ’30 Ağustos halkı ilgilendirmiyor’ şeklinde paylaşılmaktadır. Bizzat katılıyorum, 30 Ağustos törenlerine. Bundan da gurur duyuyorum. Ama mecliste biz lafımızı tamamlayamadık ki. Mesela, 18 Mart Çanakkale Zaferi bu millet için ne ifade ediyor. Meclis toplantısında bir Allah'ın kulu “18 Mart’ta da ulaşımı ücretsiz yapalım” demedi. Çanakkale'de resmi kayıtlara göre 400-500 bin şehit vermişiz. Bu bizim en milli günlerimizden biri değil mi? Niye Muhasebeciler Günü’nü örnek veriyorsun?”

Başkan Alinur Aktaş, Meclis’teki tartışmaların ardından mola verildiğini ve tartışan kişilerin karşılıklı özür dilemesi sonrasında 30 Ağustos'ta da ücretsiz taşımayla ilgili oy birliğiyle karar aldıklarını vurguladı.

(İHA)

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