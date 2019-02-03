FİNANS

Çamlıca Camii dahil birçok dev projede yer almıştı... Hedef Yapı iflas etti!

GUNDEM HABERLERİ  | 03.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

Çamlıca Camisi, Dünya Ticaret Merkezi ve Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı başta olmak üzere birçok önemli projede yer alan ve 3 ay önce konkordato için başvuru yapan Hedef Yapı'nın iflasına karar verildi.

Çamlıca Camii dahil birçok dev projede yer almıştı... Hedef Yapı iflas etti!

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2018/1179 sayılı kararı kapsamında üç ay süre verilen Hedef Yapı için süre sona erdi ve geçtiğimiz günlerde iflas kararı çıktı.

21 YIL ÖNCE 500 BİN TL SERMAYE İLE KURULDU

Sözcü'de yer alan habere göre; Hedef Yapı, 23 Eylül 1997 tarihinde 500 bin TL sermaye ile Fatih Kalpakçı, Tunis Kalpakçı ve Erkan Özdemir ortaklığında kurulmuştu.

ÇAMLICA CAMİ VE İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İNŞAATINDA YER ALDI

Hedef Yapı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1997 yılında kurulan şirket Çamlıca Camii inşaatı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Susesi Otel ve Kongre Merkezi, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında yer almıştı. Şirket Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Libya’da da bazı projelerde görev aldı.

ETİYOPYA VE TÜRKİYE’DE DEVAM EDEN PROJELERİ VAR

İnternet sitesine göre Hedef Yapı’nın devam eden projeleri arasında Etiyopya-Addis Ababa Hastane Projesi,-Addis Ababa-Konut & Restoran & AVM Projesi, Doğa Kumburgaz ve Kağıthane 6540 bulunuyor.

İFLASA İLİŞKİN İLAN

Müflisin Adı,Soyadı: HEDEF YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 377277 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şirketin İstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018-1179 esas sayılı dosyasından 21.01.2019 günü saat: 10:37’dan itibaren iflasına karar verilmiştir.

İ.İ.K.166. Maddesi gereğince keyfiyet tebliğ ve ilan olunur.22.01.2019

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çamlıca camii iflas hedef yapı

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