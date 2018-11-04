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Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

GUNDEM HABERLERİ  | 04.11.2018 07:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 98 oranında tamamlanan camide halı döşeme işlemleri başlarken, Gaziantep'te özel olarak yaptırılan 17 bin metrekarelik halının 1 aylık bir süre içinde döşenmesi bekleniyor.

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

63 ay önce temeli atılan Çamlıca Camii inşaatında artık sona geliniyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide halı döşeme işlemi başladı. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan tamamen deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplanacak. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunacak. Halının desenlerinin birbiriyle uyumlu olması için döşeme işlemine dev kubbenin altından başlandı. Halı döşeme işlemenin 1 ay sürmesi planlanıyor.

"CAMİNİN BİTMESİNE BİR ADIM KALDI"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "6 Ağustos 2013 tarihinde temeli attık. Bugün 3 Kasım 2018 ayağımızda çoraplar halının üzerindeyiz. Çok keyif verici çok sevinçli bir an yaşıyoruz. Artık camiyi bitirdik dememize bir adım kaldı. 17 bin metrekarelik bir halıdan bahsediyoruz. Elbette bu iş biraz zaman alacak. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak caminin içindeki bütün sistemleri test etmeye başlıyoruz." dedi.

CAMİİDE TESTLER BAŞLIYOR

Öte yandan halı döşeme işlemiyle birlikte Çamlıca camiinin sistemleri de tek tek test edilmeye başlanıyor. Yangın simalüsyon sistemi, Akustik testleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi testleri ve camide bulunan 8 adet asansörün testlerinin ayrı ayrı yapılması planlanıyor.

EN BÜYÜK CAMİ OLACAK

En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması. (DHA)

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