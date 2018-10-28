Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulede çalışmalar devam ediyor.

İnşaatı süren Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, restoran bölümü de monte edilmeye başlandı.

Restoranın ikinci kısmı yerde inşa edildikten sonra halatlarla kulenin tepesine çıkarılarak yerleştirildi.

Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan da görüntülendi. (İHA)

