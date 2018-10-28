FİNANS

Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

GUNDEM HABERLERİ  | 28.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Çamlıca Kulesi'nin restoran kısmının ikinci parçası da monte edilirken, kulenin son hali drone vasıtasıyla havadan görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulede çalışmalar devam ediyor.

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İnşaatı süren Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, restoran bölümü de monte edilmeye başlandı.

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Restoranın ikinci kısmı yerde inşa edildikten sonra halatlarla kulenin tepesine çıkarılarak yerleştirildi.

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Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan da görüntülendi. (İHA)

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