Cari denge mayıs ayında fazla verdi

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 151 milyon dolar fazla verdi, bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mayıs dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; Bir önceki yılın Mayıs ayında 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 151 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mayıs ayında 1 milyar 204 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 3 milyar 469 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 257 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 846 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 194 milyon dolar artarak 1 milyar 299 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 104 milyon dolar azalarak 27 milyon dolar olarak gerçekleşti.