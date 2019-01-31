FİNANS

Cep telefonlarında taksit süresi uzatıldı

GUNDEM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Cep telefonlarında taksit süresi uzatıldı

Ayrıntılar geliyor...


PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolarBakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar
TESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebiTESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu taksitleri BDDK

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Dolar o seviyenin altına indi!

Dolar o seviyenin altına indi!

Merakla bekleniyordu! Büyük artış

Merakla bekleniyordu! Büyük artış

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kasko yaptırmayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enerji Bakanı Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon doları geçiyor

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

TESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi

TESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi

Bakan Selçuk açıkladı: Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Bakan Kurum'dan eczanelerdeki poşet kullanımıyla ilgili önemli açıklama

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Herkesi ilgilendiriyor! Paralı poşet dönemi tüm Türkiye'de bugün başladı

Herkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.