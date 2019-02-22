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Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 22.02.2019 08:09 | Son Güncelleme

2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor. Pakan Pakdemirli yaptığı açıklamada ödemelere 18:00'da başlanacağını duyurdu.

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı yazılı açıklamada 2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün saat 18:00'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

"Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize; yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri; 01 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019'da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize mazot desteği olarak 2.331.292.114 TL, gübre desteği olarak ise 540.946.712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2.872.197.508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi mazot gübre Bakanı Bekir Pakdemirli

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