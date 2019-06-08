FİNANS

Çiftçileri kurak bir yıl bekliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 08.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, yağışların az olması nedeniyle çiftçileri kurak bir dönemin beklediğini ileri sürerek yetkililere çağrıda bulundu.

Çiftçileri kurak bir yıl bekliyor

Doğu Anadolu Bölgesinin karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölge olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, yağışların geçmiş yıllara nazaran az olduğunu söyledi. Geçen sene az kar yağdığını ancak buna karşın yağmur yağışının iyi olduğunu ifade eden Özgökçe, “Bu sene de az kar yağdı, yağmur yağışları da beklenilen düzeyde gerçekleşmedi. Nisan ayından beri hala yağmurlar yok. Şu anda arpa ve buğdayların az bir kısmı sulandı. Bu sene diğer senelere göre kurak geçiyor” dedi.

Yağışların az olması dere yatakları ve taban suyunda azalmaya neden olduğunu vurgulayan Özgökçe, “Hayvancılık için, tarım için su hayattır. Suyun olmadığı yerde yonca da olmaz, otta olmaz, mera da olmaz, tarlada olmaz. Yağış olmaması nedeniyle mera alanları yavaş yavaş sararmaya başlayacak. Yağışlardan dolayı bu sene çiftçinin işi zor. Çünkü gübreye gelen zamlar, yağışların az olmasından dolayı çiftçileri zor günler bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Bu zor şartlarda yetkililerin çiftçilere destek sunması gerektiğinin altını çizen Özgökçe, “İnsanoğlunun yaradılışından bu güne ilk sektör tarım ve hayvancılıktır. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda bu ülkeler tarımı asla ikinci plana atmamıştır. Bu nedenle yetkilere çağrımız çiftçilere verilen destekler arttırılmalıdır. Faizsiz uzun vadeli desteklerin sağlanması lazım. Çiftçilerimize, ekipman desteği verilebilir, mazotta ÖTV indirimi yapılabilir. Çünkü turizme destek amaçlı yatlarda ÖTV indirimi var. Turizm eğer bacasız fabrika ise tarım, çatısız fabrikadır” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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