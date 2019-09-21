Çin’e kuru meyve ihracatında rekor artış

Çin’deki insanların alım gücünün her geçen yıl daha da arttığını Çin pazarında pozisyon almanın her zamankinden daha öncelikli hale geldiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Son 15 yıldır Çin’de Türk kuru meyvelerinin tanıtımına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaştıklarını, bu tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Çin halkının yeni lezzetleri tatma konusunda hevesli olduğunu ve beslenir

ken meyveleri yoğun bir şekilde tükettiklerini belirten Celep, "Çin’de bugün 200 milyonun üstünde varlıklı, sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyve ürünlerinin şekeri dengeleme, kansızlığı önleme, anemi ve demir eksikliğini giderme, kanser önleme, sindirimi ve hazmı kolaylaştırma, göz sağlığını koruma, tansiyonu düzenleme başta olmak üzere insan sağlığına çok yönlü faydaları var. Kuru meyvelerimizi bu yönleriyle tanıtıp Çin’de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.