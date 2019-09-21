FİNANS

Çin’e kuru meyve ihracatında rekor artış

GUNDEM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde Çin pazarında yürüttüğü tanıtım çalışmalarının yararını gördü. Türkiye’den Çin’e yapılan kuru meyve ihracatının 2019 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 183’lük artışla 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Çin’e kuru meyve ihracatında rekor artış

Çin’deki insanların alım gücünün her geçen yıl daha da arttığını Çin pazarında pozisyon almanın her zamankinden daha öncelikli hale geldiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Son 15 yıldır Çin’de Türk kuru meyvelerinin tanıtımına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaştıklarını, bu tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Çin halkının yeni lezzetleri tatma konusunda hevesli olduğunu ve beslenir
ken meyveleri yoğun bir şekilde tükettiklerini belirten Celep, "Çin’de bugün 200 milyonun üstünde varlıklı, sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyve ürünlerinin şekeri dengeleme, kansızlığı önleme, anemi ve demir eksikliğini giderme, kanser önleme, sindirimi ve hazmı kolaylaştırma, göz sağlığını koruma, tansiyonu düzenleme başta olmak üzere insan sağlığına çok yönlü faydaları var. Kuru meyvelerimizi bu yönleriyle tanıtıp Çin’de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

'KASIM AYINDA ÇİN'E ÇIKARTMA YAPACAK'

Kasım ayında Şanghay’da yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarında Türk gıda ürünlerinin tamamının katılımıyla tadım ve pişirim etkinlikleri yapacakları bilgisini veren Celep, Çin’de yapılacak diğer tanıtım etkinliklerini ise şöyle özetledi:
"Türkiye Tanıtım Grubuna fındık ve kuru meyve sektörleri ortak proje sunduk. Çin’de tanıtım kampanyası başlatacağız. Turkish Dried Fruits isimli URGE projemizde Çin hedef pazarlarımızdan bir tanesi olarak belirlendi. Önümüzdeki süreçte URGE projesi kapsamında Çin’e yönelik Ticaret Heyeti Organizasyonu planlıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılını Çin yılı ilan ettik. EİB bünyesinde kurduğumuz Çin timi, Çin pazarında yapılabilecek projelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor, önümüzdeki dönemde Çin pazarına yönelik yeni tanıtım aktivitelerimiz olacak."

Türk kuru meyvelerinin Çin Halk Cumhuriyeti pazarında tanınırlığını arttırmak için Bakery Association ve Nuts Association yetkilileri ile görüşmeler yaptıkları bilgisini veren Celep, "Çin’in ekonomik anlamda 2020 ve sonrasında daha liberal, daha serbest ekonomi yolunda ilerleyeceği mesajını aldık. Çin, mal almak için uzak değilse, satmak içinde uzak değil, Türk ihracatçısında bu anlamda bir zihniyet değişimi var. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyacak" dedi.

Food2China 2019 Fuarı, bu yıl 6. kez düzenlenirken, 20 bin metrekarelik alanda 22 ülke yer alıyor. Fuarı, 26 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. Food2China 2019 Fuarının açılışında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye’yi temsilen kurdele kesen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan ve Guanco Ticaret Ataşesi Serdar Afşar Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin standını ziyaret ederek, Çin pazarı ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin ihracat Kuru meyve

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