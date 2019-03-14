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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

GUNDEM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı son dakika açıklamasında "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Ayrıntılar geliyor...

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Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı E-Devlet

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