FİNANS

Denizsiz kentte yengeç satışı patladı

GUNDEM HABERLERİ  | 19.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir balıkçının iş yerine getirdiği bir kasa yengeç, bir günde satıldı.

Denizsiz kentte yengeç satışı patladı

Alabalık üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan Kahramanmaraş’ta deniz ürünü yengeç satışları da başladı. Onikişubat ilçesi Şazibey Balık Pazarı’nda esnaflık yapan İbrahim Sarı, Mersin’den yengeç getirerek satışa sundu. Deneme amaçlı getirilen yaklaşık 60 yengeç, bir günde satıldı. Yengecin tanesini 5 liradan satan İbrahim Sarı, Kahramanmaraş’ta yengeç satışlarının iyi olduğunu ve günde ortalama 50-60 yengecin satıldığını söyledi.

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Yengecin insan sağlığına faydasının fazla olduğunu da söyleyen Sarı, “Mavi yengeçleri Mersin’in Silifke ilçesinden getirttik. Kahramanmaraş’ta da tezgahlarda görülmeye başladı. Tanesini 5 liradan satışa sunduk ve bir tanesi yaklaşık yarım kilogram geliyor. Dün geldi yengeçler ve bir günde tüketildi. Sağlık açısından çok faydalı ve besleyici olduğu söyleniyor. Günde yaklaşık 60 tane satılıyor. Yani denizi olmayan kentte balığın yanı sıra denizi ürünü olan yengeç satışları da başlamış oldu” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kahramanmaraş Balık

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