FİNANS

Deprem sigortasına yoğun talep

GUNDEM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

İstanbul'daki 5.8'lik deprem vatandaşları korkuttu ve 2 günde 15 bin 708 konuta deprem sigortası yaptırıldı.

Deprem sigortasına yoğun talep

Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da vatandaşlar, 2 günde 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırdı.

Perşembe günü Marmara Denizi’nde merkez üssü İstanbul’un Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, korkuya neden oldu. Depremin ardından İstanbul'da konutlarını güvenceye almak için deprem sigortası yaptıranların sayısında büyük bir artış yaşandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) verilerine göre, deprem sonrası İstanbul'da, 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırıldı. DASK'ın resmi internet sitesinde yürürlükte olan poliçe sayısı depremden bir gün sonra, yani 27 Eylül tarihinde 2 milyon 315 bin 137 iken, 29 Eylül tarihinde bu rakam 2 milyon 330 bin 845'e çıktı. Buna göre, İstanbul'da depreme karşı sigortalanan konut sayısı yüzde 62,9'dan 63,3'e yükseldi. Vatandaşların sigorta için yoğun başvuru yaptığı, poliçe sayısında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığı belirtildi.

TÜRKİYE GENELİ DE ARTTI

Türkiye genelinde de sigortalılık oranında artış yaşandı. Deprem öncesi 17 milyon 661 bin 690 konuttan, deprem sigortası yapılan sayısı 9 milyon 247 bin 865, sigortalılık oranı yüzde 52,4 olarak belirtilmişti. Deprem sonrası sigortalı konut sayısı 9 milyon 264 bin 251'e, oranı ise yüzde 52,5'e yükseldi. İki gün içerisinde Türkiye genelinde 16 bin 386 konut deprem sigortası yaptırdı.

Kaynak: DHA

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Tanesi 5 liradan satılıyor! Tanesi 5 liradan satılıyor!
Dünyaya ihraç ediliyor! Deneyenler vazgeçemiyorDünyaya ihraç ediliyor! Deneyenler vazgeçemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem sigortası istanbul

En Çok Okunan Haberler

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Dünyaya ihraç ediliyor! Deneyenler vazgeçemiyor

Dünyaya ihraç ediliyor! Deneyenler vazgeçemiyor

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Erdoğan’dan Ege’ye büyük müjde

Erdoğan’dan Ege’ye büyük müjde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazipaşa'nın avokado hedefi 5 milyon adet

Tanesi 5 liradan satılıyor!

Nizip sabunu dünyaya ihraç ediliyor

Dünyaya ihraç ediliyor! Deneyenler vazgeçemiyor

Lojmanların satışa çıkarılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte şartlar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Tokat'tan 6 ülkeye ihraç ediliyor!

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Balık fiyatları yükseldi, beyaz eti solladı

Fiyatlar yükseldi! 20 liradan satılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.