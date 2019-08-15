FİNANS

Dev firmaya 'dondurma' soruşturması

GUNDEM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Dev firmaya 'dondurma' soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'nin nihai satış noktalarında rakip dondurma ürünlerinin satışını engellediği ve fiili münhasırlık oluşturarak ilgili kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
dondurma Unilever

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