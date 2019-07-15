Dev yatırım! Tam 53 milyon avro...

Eynal Kaplıcalarında gerçekleştirilen basın toplantısında bir konuşma yapan Başkan Biçer, “Domates üretimi için Türkiye’de 14 hedef bölge seçilmiş, ilk tercih edilen bölge Simav olmuştur. Çünkü Simav’da 12 ay boyunca domates üretimi yapılabiliyor. Simav’ın iklimi, rakımı buna müsait. Güneşten yararlanılan süreler, gece gündüz uzunlukları bakımından, Simav domates üretimi için ideal bir bölge konumundadır. Antalya’da üretimin yapılamadığı dönemlerde, Simav domatesi Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Seralarda en fazla 4 kalem ürün yetiştiriliyor, bunların en başında da domates geliyor. Domates üretiminde hedef bölge olarak Simav belirlendi. Sera Anonim Şirketi Genel Müdürü, Simav’da 53 milyon avroluk bir yatırım yapacağını söyledi. Bunun 40 milyon avrosu alt yapı, 13 milyon avrosu üst yapı ile ilgili olacak. Bu işte acele ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatı var. 2019’da bu işe başlayıp, 2020’de ürün vermemiz gerekiyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana Simav ilçesinin en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yatırımcının ve çalışanlarının Simav’dan alınacağı büyük yatırım olacak. İstihdama yapacağı katkının dışında, Simav ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Asgari ücretle hesaplandığında, Simav’a her ay 2 milyon TL para girecek. Simav ekonomisine direk olarak yapacağı etkinin yanı sıra, transferi, yan hizmetleri ve tedarikçileriyle muazzam bir hizmet olacak. Simav bu yatırımı önemsiyor ve arzu ediyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana yakalanan en önemli bir yatırım fırsatıdır. Böyle bir yatırımın yapılmasından dolayı çok heyecanlıyız. Yapılacak olan büyük yatırım, seracılık sektörüne örnek olacak. Kütahya AK Parti Milletvekili Ahmet Tan’ın da söylediği gibi, Simav bir domates şehri olur, Türkiye’de belki de dünyada fiyat belirleyen bir yer olabilir” dedi.

(İHA)

