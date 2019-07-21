Devlet desteği ile başlıyorlar! Girişimcilerin yeni gözdesi: İpek böcekçiliği

Tohumun üreticiye verilmesi, yaprakların üzerine konulması, ipek böceklerinin verilen besinleri yiyerek hızlı bir şekilde büyümeleri ile başlayan; bakımları, tırtıl haline gelmeleri, yeterli oranda yiyen ve koza haline gelen tırtılların toplanması ve dağıtıcı firmaya teslimleri ile noktalanan 1,5 aylık süreç girişimciler için yeni kazanç kapısı oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Vali Bilal Şentürk, Bilecik'in, 'kuruluşun ve kurtuluşun kenti' diye anıldığını, taşları ve mermeri ile ünlü olduğunu, yaprağının ise 'ipek' diye anıldığını dile getirdi.

Köylerinde dolaştıkları zaman geçmişte ipek böcekçiliğinin ne kadar yaygın olduğunu köy evlerinin mimarisinden anlayabildiklerini aktaran Şentürk, "Zamanla bu yaygınlığını kaybetmiş maalesef dut bahçeleri de sökülmüş ama bugün bazı köylerimizde kısmen bu çalışmalar yapılıyor. Özellikle ekonomik değeri itibariyle 1,5 aylık çalışma gerektiren kazançlı bir üretim olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kozabirlik'in de destekleriyle bu alanda çalışmak isteyen vatandaşlara imkan sağlamak ve ilde de yeni bir atılım başlatmak istediklerini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

'Özellikle bu işe yatkın olan vatandaşlarımızla ve yatkın olan köylerle inşallah ipek böcekçiliği daha çok gelişecek. İpek böceği yetiştiriciliği, ekonomik değerinin artmasıyla daha cazip hale gelmiştir. Ekonomik anlamda getirisi yüksek. Destek ve teşviklerde var. O yönüyle çiftçilerimizin ve bu işe ilgili olan arkadaşlarımızın bu alanda çalışmasını istiyoruz. Zaten yavrusundan koza alım sürecine kadar olan tüm süreçlerde önemli devlet destekleri ve teşvikler de var. Karaköy'de de örnek çiftçimizin şu an üretim ünitesini inceliyoruz. Oldukça hevesli ve istekli olduklarını görüyoruz. Bu örnek alınarak, ipek böcekçiliğinin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz.'

Genç Çiftçi Projesinden yararlanan Mehmet Alp de büyükbaş hayvancılık ile uğraştığını ama ipek böcekçiliğindeki destekleri öğrenince bu mesleğe de geçiş yaptıklarını aktardı. Alp, projeden memnun olduklarını ve gençlere bu işi tavsiye ettiğini ifade etti.