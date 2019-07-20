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Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

GUNDEM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:16 | Son Güncelleme

Emekli aylığınız bağlandığında düşük maaşla karşılaşmamak için, çalışırken mutlaka bordronuzu kontrol edin. Çünkü SGK, bir kişiye emekli aylığı bağlarken çalışma süresi boyunca bordrosunda gösterilen brüt ücreti esas alır. İşte detaylar...

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, çalışırken bordronuzu kontrol etmezseniz, emekli aylığınız bağlandığında düşük maaşla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni ise; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir kişiye emekli aylığı bağlarken, çalışma süresi boyunca bordrosunda gösterilen brüt ücretin ortalamasını esas alır. Bordroda prime esas kazanç ortalaması ne kadar ise bağlanacak emekli aylığı da ona göre değişir. Kazancı bordroda eksik gösterilmiş olanlar, emekli aylığı bağlandığında ise düşük maaş gerçeğiyle karşılaşır ve hayatlarının geri kalanında, düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda kalırlar. Bu nedenle; emeklilik hayatınızda böyle bir sorunla karşılaşmamak için çalışma hayatınız boyunca maaş bordrolarınızı kontrol etmeniz gerekir.

Ahmet Kıvanç'ın emekli maaşlarıyla ilgili haberinin tamamı için tıklayın

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