Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, çalışırken bordronuzu kontrol etmezseniz, emekli aylığınız bağlandığında düşük maaşla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni ise; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir kişiye emekli aylığı bağlarken, çalışma süresi boyunca bordrosunda gösterilen brüt ücretin ortalamasını esas alır. Bordroda prime esas kazanç ortalaması ne kadar ise bağlanacak emekli aylığı da ona göre değişir. Kazancı bordroda eksik gösterilmiş olanlar, emekli aylığı bağlandığında ise düşük maaş gerçeğiyle karşılaşır ve hayatlarının geri kalanında, düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda kalırlar. Bu nedenle; emeklilik hayatınızda böyle bir sorunla karşılaşmamak için çalışma hayatınız boyunca maaş bordrolarınızı kontrol etmeniz gerekir.

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