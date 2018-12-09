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Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

GUNDEM HABERLERİ  | 09.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından, resmi veya özel şirketlerin doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine imkân tanıyan ‘yetki belgesi’ uygulamasında başlangıç tarihi 1 Ocak 2024'e ertelendi.

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ‘Doğal gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, resmi veya özel şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan yetki belgesi alarak iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine imkân tanıyacak uygulamanın başlangıç tarihi 1 Ocak 2019'dan 1 Ocak 2024'e ertelendi. Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği, doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi, sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


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doğal gaz resmi gazete

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