Doğalgaza zam! Reuters duyurdu

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

BOTAŞ, Ağustos ve Eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

