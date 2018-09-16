Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur fırsatçıları ve stokçularına yönelik, "Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Bu stokçulara gereken cevabı İçişleri ve Maliye bakanlıklarımız verecek. Meydanı simsarlara bırakmayacağız" sözlerinin ardından, yurt genelinde denetimler sıklaştı. Dolar fiyatlarını bahane ederek dövizden etkilenmedikleri halde fiyat yükselten veya piyasaya mal sürmeyip stoklayan firmalara yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor. Tüketimi yoğun olan ürünlerden başlayan denetimlerde, firmaların geriye dönük 3 aylık fiyat değişimleri, tedarikçiden veya üreticiden alış fiyatları ve tüketicilere satış fiyatları inceleniyor. İHBAR HATTI KURULDU



İSTANBUL: Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler'in de aralarında bulunduğu ilçe belediyeleri harekete geçti. Dolar fiyatlarını bahane ederek dövizden etkilenmedikleri halde fiyat yükselten veya mal stoklayan firmalara yönelik denetimler başladı. Tüketimi yoğun olan ürünlerden başlayan denetimlerde firmaların geriye dönük 3 aylık fiyat değişimleri, tedarikçiden veya üreticiden alış fiyatları ve tüketicilere satış fiyatları inceleniyor.

SABAH'a konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İhbar hattı kurduk. Böyle önemli bir süreçten geçtiğimiz günlerde ilçemizde bu fırsatçılara göz açtırmayacağız. Ayrıca kurduğumuz ihbar hattında başka ilçelerle ilgili de şikâyet gelirse bu şikâyetleri ilgili ilçe belediyelerine bildiriyoruz. Devletimizin diğer kurumları ile senkronize halindeyiz. Ay ay geriye dönük etiket fiyatlarına bakıyoruz. Haksız fiyat şişirmelerini anında tespit ediyoruz. Yapılan haksız fiyat şişirmelerine asla izin vermeyeceğiz. Vergi dairelerinin de sürece dâhil olması fırsatçılara asla izin vermeyecektir" dedi. ANLIK TAKİP...



Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri de hem Rami Toptancılar Merkezi hem de Bayrampaşa Gıda Toptancılar Merkezi'nde denetimlerini sıklaştırdı. Market, bakkal ve semt pazarlarında da sık sık denetimler yapıldığına dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde tüm yerel yönetimler bu konuda hassas olmalı. Biz kriz fırsatçılarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Bağcılar Belediyesi de döviz kurlarındaki spekülatif hareketleri fırsat bilerek zam ve stokçuluk yapanlara göz açtırmıyor. Son günlerde ürünlerdeki fiyat farklılıklarıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. İhbarlar doğrultusunda satış merkezleri ve toptan satış depolarına anlık takip yapan zabıta ekipleri, ürün ve hizmet fiyatlarını mercek altına aldı. İnceleme sonunda aşırı artış olduğu tespit edilen esnaf ve toptancıya da yetkililer tarafından hukuki işlemler uygulanıyor. GEREKEN CEZAYI ALACAKLAR



KAHRAMANMARAŞ: Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbirleri almak ve piyasanın daha sağlıklı işlemesi için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Uçar, son iki haftada kent merkezinde 150'ye yakın firmaya fiyat artışına yönelik denetimler yapıldığını, bazı firmalara 22 üründe fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 6 bin 28 lira para cezası uygulandığını söyledi.

HAKKÂRİ: Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde belediyelerin zabıta ekipleri depo, market ve ambarlarda denetim yaptı. Hakkâri Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, kent genelinde zabıta ekiplerini görevlendirdiklerini belirterek, "Haksız yere fiyat artıran kim olursa olsun gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Sağlıksız gıda malzemesi satanlara karşı da denetlemelerimiz artıyor. Hakkari halkından ricamız market, manav, tuhafiye pahalı gördükleri değerinden fazla bir fiyatla satan esnafları bize söylesinler. Her şeyin piyasadaki değeri bellidir. Hiç kimse fırsatçılık yapmasın. Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte esnaflarımızın duyarlı olmasını, halka karşı vicdanlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

ÇİKOLATA, PEÇETE, SALÇA...



Şemdinli Belediye Başkan vekili Muhammet Fuat Türkmen, "Kimse doları bahane ederek fiyat artışına kalkışmasın. Kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz" derken Çukurca Belediye Başkan vekili Temel Ayça da ilçede zabıta ekiplerinin gerekli denetimleri yaptığını belirterek, "Vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde belediyemize müracaatlarını bekliyoruz" diyerek vatandaşı uyardı. MALATYA: Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü ve son bir hafta içinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 250 ticarethaneyi denetlediklerini söyledi. Yapılan denetimlerde stokçu ve ürünlere fahiş fiyat yansıtan firmaları tespit ederek, tutanağı Ticaret Bakanlığı'na bildirdiklerini söyledi. Demirbağ özellikle un fabrikalarının tamamını denetlediklerini, bazı fabrikalara ceza yazıldığını söyledi. ERZURUM: Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri stokçulara karşı denetimlerini artırdı. Bazı marketlerde usulsüz fiyat artışlarını tespit eden ekipler, bakanlığa bildirerek ceza uygulamalarını gerçekleştirdi. Yetkililer, yaklaşık 5 gündür çalışma yaptıklarını, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirdiklerini söylerken, denetimler sırasında vatandaşlar da ekiplere bu konuda teşekkür edip, destek verdi.

GAZİANTEP: Dövizden etkilenmedikleri halde fiyat yükselten veya piyasaya mal sürmeyip stoklayan firmalara yönelik denetimlerde 3 aylık alış ve satış fiyatları incelenirken usulsüzlük tespit edilen firmalar gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na bildiriliyor. Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, "Döviz kurlarındaki dalgalanma bahanesiyle ürün fiyatlarında fahiş artış yapan firmaların tespit edilmesi amacıyla yoğun denetimlere başladık. Denetimlerde özellikle deterjan, un, yumurta, salça, peynir, tavuk, bisküvi, çikolata ve peçete-tuvalet kâğıdı gibi ürünler tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere bakanlığımıza bildirildi" dedi. Yazıcı şöyle devam etti: "İşyerleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetlenmekte, böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanacak, haksız fiyat artışıyla tüketiciyi mağdur eden firmalara denetimler devam edecektir."