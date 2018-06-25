Dolar seçim sonrası güne nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftayı 4.6770 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, dün gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından Asya piyasalarındaki işlemlerde ilk olarak 4.66 TL'nin altına indi. Kur daha sonra düşüşünü hızlandırarak saat 23.10 itibariyle yüzde 0.8 düşüşle 4.6331'e kadar geriledi. Dolar saat 00.10 itibariyle de 4.60 TL'nin altına sarkarak 4.5957 TL'ye indi. Euro ise 5.3581 TL seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise Dolar yüzde 0,98 kayıpla 4,6313 ve Euro/TL kuru yüzde 0,98 kayıpla 5,4000'la güne başladı.

Dolar kuru yurtdışındaki işlemlerde Türkiye'deki seçim sonuçlarına değer kaybederek tepki verdi. Dolar önce 4.6573 TL'ye geriledi. Dolar saat 22.30 itibariyle piyasada 4.6702 TL'den el değiştirdi.

Sonrasında yeni bir düşüş dalgası gelirken saat 23.10 itibariyle yüzde 0.8 düşüşle 4.6331'e kadar geriledi. Euro da 5.4534 TL'ye kadar indi. Dolar saat 00.10 itibariyle de 4.60 TL'nin altına sarkarak 4.5957 TL oldu. Euro 5.3581 TL'ye geriledi.

SABAH SAATLERİNDE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



Dolar/TL kuru seçimlerin hemen ardından güne yüzde 0,98 kayıpla 4,6313, Euro/TL kuru ise yüzde 0,98 kayıpla 5,4000'la başladı.

