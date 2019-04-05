FİNANS

Dolarda ne kadar? 5 Nisan dolar kuru

GUNDEM HABERLERİ  | 05.04.2019 07:40 | Son Güncelleme

Yerel seçim sonrası ilk 4 işlem gününde geniş bantta dalgalı ve genel olarak satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah güne 5.62 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolarda ne kadar? 5 Nisan dolar kuru

Piyasalarda yerel seçimlerin siyasete etkisi, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündemi, Türkiye ABD ilişkileri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile güne 5.6178/ 5.6193 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Şirketlerin TL’deki sert değer kaybı sonrası döviz kredilerini ödemekte zorlandıklarını bunun da bankaların aktif kalitesinde bozulmaya neden olduğunu hatırlatan GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “EBRD ve IFC’nin Türk bankalarının kötü kredilerinde yatırım yapma niyetleri bulunuyor… Bankacılık endeksinde yüzde 4.5 pozitif olarak fiyatladığı hareketi TL hareketinde öncelikli pozitif katalist olarak görüyoruz” dedi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre medyada yer alan ilgili haberlerde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD), ve Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu)’nun Türk bankaların tahsili geçmiş alacak portföylerine yatırım düşündükleri belirtildi.

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