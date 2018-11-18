Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Üzer, kendisine ait tarla ve seraya yıllarca domates ve biber ekti. Kazandığı parayı genelde girdi malzemelerine harcadığını ve kar edemediğini fark eden Üzer, farklı arayışa girdi ve geçen yıl bir yakınının tavsiyesi üzerine ejder meyvesi üzerinde araştırma yaptı.

Önce Gazipaşa ilçesindeki bir üreticiyle görüşen Hüseyin Üzer, daha sonra Mersin'e giderek buradaki üreticiler ve meyve fidesi satanlarla görüştü. Gazipaşa ilçesinden 720 fidan alan Üzer, meyveyi yetiştirmek için 1 dönümlük naylon serasını da yeniden düzenledi. Fideler dahil yaklaşık 25 bin TL harcayan Üzer, bakımının kolay olduğunu söylediği ejder meyvesini yetiştirmek için sadece su verdi. İlaç ve ısıtma için ek masraf yapmayan çiftçi Üzer, ilk sene sadece 200 kadar meyve alabildi.

YAKINLARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Aksu bölgesinde ejder meyvesi yetiştiren 3 kişiden biri olduğunu anlatan Üzer, bu yıl topladığı 200 meyveyi, tanıtım yapmak adına komşularına dağıttı. Tadının Türk damak tadına yabancı olmadığını belirten Hüseyin Üzer, "Yakınlarım bana 'Boşver, sen bu işten para kazanamazsın. Vazgeç' dediler. Kavun, karpuz, domates, biber ekmemi önerdiler. Ama kimseyi dinlemedim. Yıllarca zaten o ürünlerden para kazanamadım. Artık farklı bir şeyler denemek lazım" dedi.