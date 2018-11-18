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Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

GUNDEM HABERLERİ  | 18.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Antalya'da çiftçilik yapmakta olan 47 yaşındaki Hüseyin Üzer, yıllarca ektiği domates ve biberden yeteri kadar para kazanamayınca tropikal bir ürün olan 'ejder meyvesi' (pitaya) dikmeye karar verdi. Yakınlarının 'Boş ver, sen bu işten para kazanamazsın, vazgeç' sözlerine rağmen Üzer, sezonda 30 bin TL kazanmayı hedefliyor.

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Üzer, kendisine ait tarla ve seraya yıllarca domates ve biber ekti. Kazandığı parayı genelde girdi malzemelerine harcadığını ve kar edemediğini fark eden Üzer, farklı arayışa girdi ve geçen yıl bir yakınının tavsiyesi üzerine ejder meyvesi üzerinde araştırma yaptı.

Önce Gazipaşa ilçesindeki bir üreticiyle görüşen Hüseyin Üzer, daha sonra Mersin'e giderek buradaki üreticiler ve meyve fidesi satanlarla görüştü. Gazipaşa ilçesinden 720 fidan alan Üzer, meyveyi yetiştirmek için 1 dönümlük naylon serasını da yeniden düzenledi. Fideler dahil yaklaşık 25 bin TL harcayan Üzer, bakımının kolay olduğunu söylediği ejder meyvesini yetiştirmek için sadece su verdi. İlaç ve ısıtma için ek masraf yapmayan çiftçi Üzer, ilk sene sadece 200 kadar meyve alabildi.

YAKINLARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Aksu bölgesinde ejder meyvesi yetiştiren 3 kişiden biri olduğunu anlatan Üzer, bu yıl topladığı 200 meyveyi, tanıtım yapmak adına komşularına dağıttı. Tadının Türk damak tadına yabancı olmadığını belirten Hüseyin Üzer, "Yakınlarım bana 'Boşver, sen bu işten para kazanamazsın. Vazgeç' dediler. Kavun, karpuz, domates, biber ekmemi önerdiler. Ama kimseyi dinlemedim. Yıllarca zaten o ürünlerden para kazanamadım. Artık farklı bir şeyler denemek lazım" dedi.

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GELECEK YIL 30 BİN TL KAZANÇ HEDEFLİYOR

İlk sezon için para kazanmayı hedeflemediğini anlatan Üzer, ikinci ve sonraki yıllarda ilaç, gübre ve ek masrafı olmadığı için para kazanabileceğini söyledi. İkinci yılında 30 bin TL'nin üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediğini kaydeden Hüseyin Üzer, şimdilik aldığı verimden memnun olduğunu ve bir kişinin 10 dönümlük alana da kolayca bakım yapabileceğini söyledi. Hüseyin Üzer, tane hesabı satılan meyvenin şu an 15 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

EJDER MEYVESİ HAKKINDA

Tropikal bir meyve olan ejder meyvesi son zamanların en çok konuşulanları arasında yer aldı. Vücudun nem dengesini kontrol altında tutan meyve antioksidan özelliği taşıyor. Son derece zengin çözülebilir lif içeren ejder meyvesinin anavatanı Vietnam. Ağırlığı 300 gramdan 1 kiloya kadar çıkabilen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ejder meyvesi pitaya antalya

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