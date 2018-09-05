Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor

1 trilyon dolardan fazla bir medya bütçesini yöneten dünyanın en büyük şirketlerinin pazarlama yöneticileri ve medya satın alma sorumluları, Adcolony ev sahipliğinde 10-11 Eylül tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek, “Adcolony Intellingence Summit” etkinliğinde bir araya gelecek.

Dijital ve mobil reklamcılıkta, reklamverenlerin beklentileri ve yapılan harcamaların karşılığının alınması için talep edilmesi gerekenlerin konuşulacağı etkinliğe, Unilever, P&G, Nestle, Careem, Quatar Airways, Pepsico gibi dünyanın en büyük markalarının global üst düzey yöneticileri ve medya sorumluları katılacaklar.

3 kıtada 25’den fazla ülkeyi Türkiye ofisinden yöneten Adcolony EMEA ve LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

“AdColony Intelligence Summit, sadece dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirerek onlarla dijital ve mobil reklamcılığın durumunu tartışmak için değil aynı zamanda milyar dolarlık medya bütçelerini yöneten yetkilileri Türkiye’de birleştirmek anlamında da çok önemli. Türkiye ofisi olarak böyle bir sorumluluğu başarıyla karşıladığımız için çok mutluyuz. Hem içerikler hem de katılımcılar bakımından sektöre yön veren konuların konuşulacağı bir etkinlik olacak.” dedi