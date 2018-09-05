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Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor

GUNDEM HABERLERİ  | 05.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük mobil video reklam teknoloji ağı olarak faaliyet gösteren AdColony, dünyanın en önde gelen pazarlama yöneticilerini 10-11 Eylül de İstanbul da gerçekleşecek olan “Adcolony Intellingence Summit” etkinliğinde buluşturacak. Türkiye’den ve dünyadan 100’ün üzerinde üst düzey yetkilinin katılacağı etkinlikte dijital medya sektörü ve yapılan yatırımların karşılığının alınması için talep edilmesi gerekenler konuşulacak.

Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor

1 trilyon dolardan fazla bir medya bütçesini yöneten dünyanın en büyük şirketlerinin pazarlama yöneticileri ve medya satın alma sorumluları, Adcolony ev sahipliğinde 10-11 Eylül tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek, “Adcolony Intellingence Summit” etkinliğinde bir araya gelecek.

Dijital ve mobil reklamcılıkta, reklamverenlerin beklentileri ve yapılan harcamaların karşılığının alınması için talep edilmesi gerekenlerin konuşulacağı etkinliğe, Unilever, P&G, Nestle, Careem, Quatar Airways, Pepsico gibi dünyanın en büyük markalarının global üst düzey yöneticileri ve medya sorumluları katılacaklar.

3 kıtada 25’den fazla ülkeyi Türkiye ofisinden yöneten Adcolony EMEA ve LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

“AdColony Intelligence Summit, sadece dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirerek onlarla dijital ve mobil reklamcılığın durumunu tartışmak için değil aynı zamanda milyar dolarlık medya bütçelerini yöneten yetkilileri Türkiye’de birleştirmek anlamında da çok önemli. Türkiye ofisi olarak böyle bir sorumluluğu başarıyla karşıladığımız için çok mutluyuz. Hem içerikler hem de katılımcılar bakımından sektöre yön veren konuların konuşulacağı bir etkinlik olacak.” dedi

İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, Latin Amerika başta olmak üzere 15’den fazla ülkeden katılım olacak zirvenin heyecan veren konu başlıkları arasında;

  • Marka güvenliği
  • Reklamda sahtecilik
  • Dijital reklamların ölçümlenmesi
  • Farklı pazarlarda dijital reklamcılık
  • Yaratıcılığın dikkat üzerindeki etkisi
  • Yapılan reklam harcamalarından verim alınması
    gibi sektörde çok konuşulan konular var.

Adcolony Global CEO’su Lars Boilesen’in katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, markaların dijital dönüşümü ve dijital reklamcılıkta yatırımlarının karşılığını almak için talep etmesi gerekenler masaya yatırılacak,

Türkiye için kilometre taşı

Etkinlik öncesi Adcolony Intellingence hakkında bilgi veren Volkan Biçer, şu bilgileri paylaştı: 

“Bu yıl ilk kez Türkiye de düzenlenecek olan bu etkinlik bizim açımızdan bir kilometre taşı olmuştur. Etkinliğe 100’ün üzerinde yabancı marka temsilcisinin katılıyor olması, önümüzdeki günlerde özellikle global medya bütçe kaynaklarının Türkiye’ye akabilmesinin önünü açan çok önemli bir gelişme olacağına inanıyoruz. Ayrıca gene 100’den fazla Türkiye’den de marka ve ajans üst düzey yöneticisinin katılımı bizi onurlandıracak ” dedi.

AdColony Intelligence Summit Davetiye


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Anahtar Kelimeler:
mobil video teknoloji Adcolony Intellingence Summit AdColony Volkan Biçer

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