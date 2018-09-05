Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor

1 trilyon dolardan fazla bir medya bütçesini yöneten dünyanın en büyük şirketlerinin pazarlama yöneticileri ve medya satın alma sorumluları, Adcolony ev sahipliğinde 10-11 Eylül tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek, “Adcolony Intellingence Summit” etkinliğinde bir araya gelecek.
Dijital ve mobil reklamcılıkta, reklamverenlerin beklentileri ve yapılan harcamaların karşılığının alınması için talep edilmesi gerekenlerin konuşulacağı etkinliğe, Unilever, P&G, Nestle, Careem, Quatar Airways, Pepsico gibi dünyanın en büyük markalarının global üst düzey yöneticileri ve medya sorumluları katılacaklar.
3 kıtada 25’den fazla ülkeyi Türkiye ofisinden yöneten Adcolony EMEA ve LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada;
“AdColony Intelligence Summit, sadece dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirerek onlarla dijital ve mobil reklamcılığın durumunu tartışmak için değil aynı zamanda milyar dolarlık medya bütçelerini yöneten yetkilileri Türkiye’de birleştirmek anlamında da çok önemli. Türkiye ofisi olarak böyle bir sorumluluğu başarıyla karşıladığımız için çok mutluyuz. Hem içerikler hem de katılımcılar bakımından sektöre yön veren konuların konuşulacağı bir etkinlik olacak.” dedi
İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, Latin Amerika başta olmak üzere 15’den fazla ülkeden katılım olacak zirvenin heyecan veren konu başlıkları arasında;
Adcolony Global CEO’su Lars Boilesen’in katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, markaların dijital dönüşümü ve dijital reklamcılıkta yatırımlarının karşılığını almak için talep etmesi gerekenler masaya yatırılacak,
Türkiye için kilometre taşı
Etkinlik öncesi Adcolony Intellingence hakkında bilgi veren Volkan Biçer, şu bilgileri paylaştı:
“Bu yıl ilk kez Türkiye de düzenlenecek olan bu etkinlik bizim açımızdan bir kilometre taşı olmuştur. Etkinliğe 100’ün üzerinde yabancı marka temsilcisinin katılıyor olması, önümüzdeki günlerde özellikle global medya bütçe kaynaklarının Türkiye’ye akabilmesinin önünü açan çok önemli bir gelişme olacağına inanıyoruz. Ayrıca gene 100’den fazla Türkiye’den de marka ve ajans üst düzey yöneticisinin katılımı bizi onurlandıracak ” dedi.
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar
Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum