FİNANS

Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 29.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Dünya'da üretilen kekiğin yüzde 75'inin Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ının yetiştirildiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üreticiler, kekik hasadına hazırlanıyor. Bölgede 130 bin dekar alanda 4 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kekikten bu yıl yaklaşık 14 bin ton üretimden 50 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor

Denizli’de son yıllarda tütüne alternatif olarak üretilen kekik, Türkiye ve Dünya’daki kekik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Pamukkale İlçesinin kırsal mahallelerinde toplam 130 bin dekar alanda üretilip, Dünya’daki kekik üretiminin yüzde 75'ini Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ınını oluşturuyor. Bölgede 4 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kekikten bu yıl yaklaşık 50 milyon dolar gelir bekleniyor. Mart ve Nisan aylarında ekilip verimine göre 8-9 yıl ürün veren kekik için üreticiler önümüzdeki günlerde yapılacak hasat için son hazırlıklarını yapıyor.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK'

Bölgede kekiğin doğadan alınan tohumların tarlalara dikimiyle başlandığını belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kekiğin çiftçilerimizin refah seviyesini yükselten, katma değeri yüksek, bir ürün olduğunu söyledi. Denizli’de 130 bin dekarlık bir alanda kekik üretimi gerçekleştiğini aktaran Başkan Gemici, “Yaklaşık 4 bin 500 aile geçimini kekikten sağlıyor. Katma değer olarak düşündüğümüzde 50 milyon dolarlık bir katma değerden bahsediyoruz. Ülkenin kekik olarak ihracata giden ürününün yüzde 75’i, Türkiye üretiminin de yüzde 90’ı bu bölgede gerçekleşiyor. Bölgede 14 bin ton civarlarında kekik rekoltemiz var” dedi.

'YABANCI OTLAR TEMİZLENİYOR'

Kekiğin dikilmesinden itibaren 8-9 yıl verimli olduğunu kaydeden Başkan Gemici, “Kekik bitkisi dikilişinden yani fidenin araziye dikilmesinden itibaren verimli olarak 8-9 yıl verimli dönemi olur. Sonrasında arazide verim düştüğü zaman o arazi bozularak tekrar yeniden bir ekim sahası oluşturulur. İçinde bulunduğumuz bahçe kekik tarlasında elle yabancı ot temizliği yapıyor. Bu temizliğin bitmesinden on günlük süre içerisinde yoğun bir hasat dönemi başlayacak” şeklinde konuştu.

'TÜTÜNÜ BIRAKTIM KEKİĞE GEÇTİM'

Kekik üreticisi İsmail Durmaz, tütünü bırakıp kekiğe geçtiğini ifade ederek, “1999 yılında tütünü bıraktım, 2002’de kekiğe geçtim. Ondan sonra böyle devam ediyoruz. Yaklaşık 20 dönüm kekiğim var. 5 veya 6 ton verim bekliyoruz. Bu sene kekikler zayıf. Ayın 15’inden sonra hasada başlayacağız. Ondan sonra bunun fiyatına iyi olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Eczanelerde yeni düzenlemeEczanelerde yeni düzenleme
Yatırımcıların gözü bu ülkelerde! Artış yüzde 175'i buluyor...Yatırımcıların gözü bu ülkelerde! Artış yüzde 175'i buluyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kekik Denizli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

1 Eylül'de başlıyor! Mobil ödeme...

1 Eylül'de başlıyor! Mobil ödeme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İşte AB'ye yeni üye olan ülkelerin emlak karnesi

Yatırımcıların gözü bu ülkelerde! Artış yüzde 175'i buluyor...

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

TESK Genel Başkanı Bendevi: Kredi kartı gecikme faiz oranları da düşürülmeli

'Kredi kartı gecikme faiz oranları da düşürülmeli'

Yargıtay'dan milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhalesi yapılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.