Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor

Denizli’de son yıllarda tütüne alternatif olarak üretilen kekik, Türkiye ve Dünya’daki kekik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Pamukkale İlçesinin kırsal mahallelerinde toplam 130 bin dekar alanda üretilip, Dünya’daki kekik üretiminin yüzde 75'ini Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ınını oluşturuyor. Bölgede 4 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kekikten bu yıl yaklaşık 50 milyon dolar gelir bekleniyor. Mart ve Nisan aylarında ekilip verimine göre 8-9 yıl ürün veren kekik için üreticiler önümüzdeki günlerde yapılacak hasat için son hazırlıklarını yapıyor.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK'

Bölgede kekiğin doğadan alınan tohumların tarlalara dikimiyle başlandığını belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kekiğin çiftçilerimizin refah seviyesini yükselten, katma değeri yüksek, bir ürün olduğunu söyledi. Denizli’de 130 bin dekarlık bir alanda kekik üretimi gerçekleştiğini aktaran Başkan Gemici, “Yaklaşık 4 bin 500 aile geçimini kekikten sağlıyor. Katma değer olarak düşündüğümüzde 50 milyon dolarlık bir katma değerden bahsediyoruz. Ülkenin kekik olarak ihracata giden ürününün yüzde 75’i, Türkiye üretiminin de yüzde 90’ı bu bölgede gerçekleşiyor. Bölgede 14 bin ton civarlarında kekik rekoltemiz var” dedi.