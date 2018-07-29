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E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

GUNDEM HABERLERİ  | 29.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

Pek çok işlemin internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan e-devlet'te bir yenilik daha gün yüzüne çıktı.

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te yeni bir uygulama daha hizmete bugün itibarıyla girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" dedi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet İşitme engelliler e devlet uygulamaları Cahit Turhan

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