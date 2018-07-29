E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te yeni bir uygulama daha hizmete bugün itibarıyla girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" dedi.
AA
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