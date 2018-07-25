Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti

Küresel otomotiv sanayinin en kararlı ve saygın yöneticilerinden Fiat Chrysler eski CEO'su Sergio Marchionne geçirdiği ameliyat ile ilgili komplikasyonlar sonrası hayatını kaybetti.
Dünyanın yedinci büyük otomotiv üreticisi olan Fiat Chrysler'ın (FCA) sahibi olan Agnelli ailesi Marchionne'nin öldüğü yönünde basında yer alan haberleri teyit etti ancak ölüm sebebini veya tarihini açıklamadı.
Marchionne'nin durumu Zürih kentindeki bir hastanede şirket tarafından omuz ameliyatı olarak nitelenen operasyonun ardından ağırlaşmıştı. Fiat Chrysler hafta sonunda eski CEO'nun durumunun kötüleştiğini ve yerine şirketin Jeep biriminden sorumlu Mike Manley'nin atandığını açıklamıştı.
Agnelli ailesinin varisi ve FCA'nın yönetim kurulu başkanı John Elkann yaptığı açıklamada, "Maalesef korktuğumuz gerçekleşti. Dostumuz Sergio Marchionne aramızdan ayrıldı" dedi.
Fiat'ın başına 2004 yılında geçen Marchionne hem Fiat'ı hem de daha sonra satın aldığı Chrysler'ı iflastan kurtarmış ve 14 yıl içinde mühendisi olduğu birçok anlaşmayla şirketin değerini 11 kat artı
rmıştı. Marchionne gelecek yıl Nisan ayında FCA'daki görevinden ayrılmayı planlıyordı. Reuters
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