Ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 15 zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu zam oranının illerde farklılık gösterebileceğini söyledi.
Balcı, 'Yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak. Bugün 52 vilayette ekmeğin kilogramı 5 liradan diğer illerde daha farklı satılıyorsa illerdeki maliyet oranı ona göre yapılacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogram 5.75 TL'nin üzerinde olmayacak. Bunun da en makul oran olduğunu söyleyebiliriz.' dedi.
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
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