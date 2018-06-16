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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

GUNDEM HABERLERİ  | 16.06.2018 07:50 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, makam aracı olarak Türkiye'de binek araç üretimi yapan Hyundai markasının "Genesis" model otomobilini tercih etti.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Makam aracı olarak daha önce Türkiye'de binek araç üretiminde bulunan Japon bir firmaya ait otomobili tercih eden Zeybekci, şimdi de Türkiye'de binek taşıt üretimi yapan Hyundai’nin "marka imajı" çalışmaları kapsamında Başbakanlığa hibe ettiği Genesis'i seçti.

Zeybekci, AA muhabirine, üretimini Türkiye'de gerçekleştiren firmalara büyük önem verdiklerini ve onları Türk şirketlerinden ayırmadıklarını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye’de binek araç üreten firmalara yönelik büyük hassasiyet gösterdiklerine işaret eden Zeybekci, Türkiye'de kullanılan araçların tümünün yerli olması yönündeki temennisini dile getirdi.

Zeybekci, "Gönül ister ki Türkiye'de, işçilerimizin alın teriyle, emekleriyle üretilmiş araçları kullanalım ancak sık ve hızlı seyahat etme ihtiyacı nedeniyle belirli bir performansın üzerinde makam araçlarına gereksinim duyuyoruz." dedi.

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Bakan Zeybekci şunları kaydetti:

"Ülkemizde binek araç üretimi yapan firmalara ait araçları kullanmak gibi bir hassasiyetimiz var. Şu anda kullandığımız Genesis, Hyundai markasına ait bir araba. Önceden de Toyota marka bir araç kullandım. Gerek Hyundai gerekse Toyota, Türkiye'de binek araç üreten firmalar ve markalar.

Bunların arabalarını kullanıyoruz. Diğer taraftan da tabii ki Türkiye'de Ford, Fiat, Honda gibi diğer markaların da araçlarını kullanmayı önemli bir hassasiyet olarak görüyorum. Bu, benim şahsi görüşüm. Diğer bakanlarımızın görüşlerine ya da kullandıkları arabalara da son derece saygı gösteriyorum."

AA

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nihat zeybekci ekonomi bakanı makam aracı

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