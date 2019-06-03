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Elektrikte kurulu güç katlandı

GUNDEM HABERLERİ  | 03.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de elektrikte işletmeye giren santrallerin kurulu gücü ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 115 artışla yaklaşık 995 megavata yükseldi.

Elektrikte kurulu güç katlandı

Son yıllarda ivme kazanan enerji yatırımlarıyla birlikte devreye alınan santrallerinin sayısı da artmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk dört ayında 31 elektrik üretim santrali ünitesi faaliyete geçti.

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artışla yaklaşık 995 megavata çıktı.

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-nisan aylarında 152,7 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde yaklaşık 5 kat artarak 786,5 megavata ulaştı.

Geriye kalan yatırımların 111,5 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 76,6 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 20 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu.

Devreye alınan kurulu gücü en büyük santral 532 megavatla İzmir'deki Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri AŞ'ye ait Aliağa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali oldu.

KURULU GÜÇ 90 BİN MEGAVAT SINIRINDA

Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 89 bin 680 megavata ulaştı. Geçen yıl nisanda kurulu güç 86 bin 930 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Türkiye'de elektrik tüketimi ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 azalışla 94 milyon 390 bin megavatsaate geriledi. Geçen yılın ilk dört aylık döneminde elektrik tüketimi 95 milyon 704 bin megavatsaat olarak tespit edilmişti. (AA)

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elektrik Santral

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