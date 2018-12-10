Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in "Emekliye zam oyunu" başlığıyla yayımlanan haberinde, "Emekli aylıklarını 1.000 liraya yükseltmek için hazırlanan torba yasa teklifinin altından, emeklileri yıllarca zamsız bırakacak ince bir taktik çıktı. Taktiğe göre, 1.000 liranın altında aylık alan emeklilerin aylıkları değil, gelirleri bin liraya yükseltilecek" iddiası ileri sürüldü.

"Bu emeklilere, asıl aylıkları 1.000 liraya ulaşana kadar hiçbir zam ya da enflasyon farkı verilmeyecek. Bu emeklilerin aylık gelirleri 2022 yılına kadar hep 1.000 lira olarak kalacak" denen haberin devamında şunlar kaydedildi:

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu'na gönderilen yasa teklifine göre, emeklilere halen ödenen aylıklar, bu aylıklarla birlikte yapılan ödemeler ve yeni yapılacak ek ödemelerin ‘toplamı' 1.000 liradan az olamayacak. Emeklilerin alacağı yaşlılık aylığı ve diğer tüm ödemelerin toplamı 1000 liranın altındaysa aradaki fark Hazine'den SGK'ya ödenecek. Bu taktik yüzünden yıllık zamlar 1000 liralık yeni gelir yerine, 1000 liranın altındaki mevcut aylığa uygulanacak. Dolayısıyla 1000 lira yıllarca yerinde sayacak, hiç artmayacak.