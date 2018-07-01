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Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 01.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

Emeklilerin bu yaz yüzleri gülmeye devam ediyor. Ramazan ve Kurban bayramları neticesinde 2000 lira ikramiye alan emeklilere şimdi de Temmuz zammı kapıda. 2000 yılı sonrası emekli olan kişilerin gözleri intibakta. Yeni düzenlemelerle birlikte yapılacak zam miktarını merak içinde beklemeye başlayan emekliler için ilk 5 aylık enflasyon tutarının yüzde 6.39 olarak belirlenmişti. Ancak Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte bu tutar yüzde 7.22’leri buldu.

Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni düzenlemelerle yapılacak zam miktarında. İlk 6 aylık enflasyon tutarları SSK ve Bağ- Kur emeklileri için oldukça yüksek önem taşıyor. Bayram ikramiyeleri ile yüzleri gülen emekliler Temmuz'da yapılacak zam ile birlikte adeta bir bayram yaşayacaklar. Emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili daha önce çokça açıklamalar yapılırken uzmanların tahminlerine göre Temmuz ayında tüm emeklilere müjde verildi. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin yüzde 6.39 olarak belirlenmesine rağmen, Haziran ayında bu oran 7.27 olması bekleniyor. Emekliler şimdi de yeni intibak yasasını bekliyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların gözü yeni intibak yasasında.

Anayasa Mahkemesi'nin intibak için TBMM'yi adres göstermesi, Türkiye Emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesi SSK emeklilerin intibaklarının yapıldığını ve 1 Ocak 2013 itibarıyla intibak farklarının aylıklarına ilave edildiğini anımsatarak, 2000 sonrası emekli olanların da intibakları yapılıp emekliler arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

YENİDEN HESAP

Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bunun için yasa çıkarılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı.

Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.

Sabah

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