FİNANS

Emniyet'te personel alımı ilanı 2019! Komiser yardımcısı ve kadın özel harekatçı alımları için tarih ve şartlar belli oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 14.09.2019 08:23 | Son Güncelleme

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. İşte polis alımıyla ilgili şartlar ve ön başvuru tarihi...

Emniyet'te personel alımı ilanı 2019! Komiser yardımcısı ve kadın özel harekatçı alımları için tarih ve şartlar belli oldu

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

ÖN BAŞVURU TARİHİ

Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor.
(AA)

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