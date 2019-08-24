Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok

Son dönemde yapay zekâya odaklanan şirketlere yatırım yapan, 40’ın üzerinde girişimin kurucusu ya da yatırımcısı olan Türkiye’nin öncü dijital platformlarından Mynet'in kurucusu, Endeavor ve Galata İş Melekleri Başkanı Emre Kurttepeli; Hürriyet Gazetesi'nden Elif Ergu'nun sorularını yanıtladı. "İnternetin insanları birbirine bağlayacağını, çok şeyi değiştireceğini sezmiştim." diyen Kurttepeli, kariyerine nasıl başladığını ve her geçen gün yükselen başarısının sırlarını paylaştı. Türkiye’de girişimciliğin uzun dönem çok iyi anlaşılamadığını belirten Kurttepeli, "Yeni mağaza açan bir girişimcilikten söz etmiyoruz biz. Yenilikçi, kendisinin, çevresinin ve ülkesinin kaderini değiştirecek girişimlerden bahsediyoruz." dedi. Türkiye'deki gençliğin çok büyük bir potansiyeli olduğunu ve bunu ortaya çıkaracak uygun ekosistemin yaratılması gerektiğinin altını çizen Kurttepeli "Fikir var ama para yok, ya da işi yapacak ortam yok kalkıp Estonya’ya gidiyor girişimci. Chobani neden Türkiye’de yapmadı? deniliyor. Bu Chobani’nin değil Türkiye’nin problemi. Yapay zekâda anlayan doktora öğrencisi yok Türkiye’de. Türkiye’nin dehşet bir gençliği var. İyi yetişmiş, yurtdışında eğitim almış üstelik bu jenerasyonun bizlerde asla olmayan özgüvenleri de var. Onların Türkiye’de iş yapabilmesini sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin en önemli oyuncularında olan Kurttepeli, internet dünyasındaki girişimcilere tavsiyelerde bulunurken gelecek planlarını da anlattı. - E-ticaret, sosyal networkler, oyun şirketleri, yapay zekâ şirketleri... İnternet üzerinden çok sayıda şirketin kurucu ve yatırımcısısınız. Sanat galeriniz de var. Öncelikle ailede var mıydı girişimci? Siz nasıl yetiştirildiniz? Babam Yücel Kurttepeli Almanya eğitimli. O da girişimci. LPG’nin tüplere doldurularak satıldığını Avrupa’da görüp, bunu Türkiye’de gerçekleştirmiş. İpragaz’ın kurucusu. Ben Columbia Üniversitesi’nde eğttim aldım. O dönemde mühendislik fakültesine kabul edilen tek Türk öğrenciydim. Endüstri Mühendisliği okudum. Üniversitenin ilk yıllarında internetle tanıştım. 1990’da ünivesiteden mezun olduğumda internet dünyasının bu noktaya geleceği hayal bile edilemezdi. Ben de Mynet’in İpragaz’dan kat kat büyük bir şirket olabileceğini düşünemezdim. - Aklınızda internet işi mi vardı? Evet. İnternette bir şey yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyordum. İnternet kullanıcısı filan da yoktu. Ama internetin insanları birbirine bağlayacağını, çok şeyi değiştireceğini sezmiştim. İzi Adato ile arkadaşlığım vardı. Onla bir işe giriştik ama sermayemiz de yoktu.

- Nasıl başladınız işe? Çok düşündük. Türkiye’de bazı büyük şirketler bu işlere giriyordu. Bizim onlar gibi alt yapı kuracak sermayemiz yoktu. Biz kurumlara internet servisi sağlayıcı Fornet’i kurduk. Ancak kimse bizi ciddiye almadı. Biz de yabancı bir şirketi arkamıza alırsak kendimizi kabul ettireceğimizi düşündük. - Nasıl aştınız? Türkler ancak yabancı markalarla ikna olurlar düşüncemiz haklı çıktı. İngiltere’den Ppex diye bir şirketle iletişim kurduk. Londra’ya gittik. Onlar da orta boy internet sağlayıcı bir şirketti. Biz ppex ile hareket etmeye başladık. ABD merkezli UUNet, Ppex’i satın aldı. Biz Amerika’nın en büyük internet servis sağlayıcısı olan Worldcom UUNet’in Türkye’deki iş ortağı olduk. Türkiye’deki neredeyse tüm yabancı şirketler bizle çalışmaya başladı. O dönemde kurumsal pazarda payımız yüzde 98’e çıktı. Ve işlerimiz büyüdü. Superonline ve KoçSistem bizi almak istedi. KoçSistem’e 7.1 milyon dolara sattık şirketimizi. Şirket Kocnet’in oldu. - İlk girişim büyük başarı kazanmış her şeye rağmen... Hemen yeni şirket mi kurdunuz?

İzi Adato e-ticaret yapmak istedi. Ben “henüz erken” diye düşünüyordum ve yollarımız ayrıldı. Ben internette içerik üretmek üzere 1999’de Mynet’i kurdum. Bugün 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan en büyük internet platformu olacağımızı hiç düşünmemiştim. Yalnızca o dönemde neye ihtiyaç olduğunu görmüştüm. 'BU ÜLKE GENÇLERİNE SAHİP ÇIKARSA GELECEĞİNE SAHİP OLUR' - Siz Endeavor ve Galata İş Melekleri’nin başkanısınız. Türkiye’den Türkiye’nin kaderini değiştirecek girişimlerin nasıl çıkacağını konuşuyoruz. Nerede eksikler var? Türkiye’de girişimcilik uzun dönem çok iyi anlaşılmadı. Yeni mağaza açan bir girişimcilikten söz etmiyoruz biz. Yenilikçi, kendisinin, çevresinin ve ülkesinin kaderini değiştirecek girişimlerden bahsediyoruz. Ekosistem bunu yapacak insanları Türkiye’de tutmak için gerekiyor. Fikir var ama para yok, ya da işi yapacak ortam yok kalkıp Estonya’ya gidiyor girişimci. Chobani neden Türkiye’de yapmadı? deniliyor. Bu Chobani’nin değil Türkiye’nin problemi. Yapay zekâda anlayan doktora öğrencisi yok Türkiye’de. Türkiye’nin dehşet bir gençliği var. İyi yetişmiş, yurtdışında eğitim almış üstelik bu jenerasyonun bizlerde asla olmayan özgüvenleri de var. Onların Türkiye’de iş yapabilmesini sağlamak lazım. Bir marka ülkelerin kaderini değiştiriyor. Benim küçüklüğümde en kötü mal Kore malıydı, Samsung tüm ülkenin kaderini değiştirdi. Almanya otomotiv sektöründeki başarısıyla yıllardır büyük bir güç olarak duruyor. En iyi mühendislik Almanya’da. Girişimcilik de bulaşıcıdır. Alibaba Çin’e girişimciliği öğretti. Fransa bile son dönemde tamamen girişimciliğe odaklandı. Başbakanları, bakanları yol açmaya değil, girişimcilik merkezlerine gidiyor, devamlı girişimciliği destekliyorlar. Bir ülke gençlerine sahip çıkarsa geleceğine sahip olur.