Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu’nda iki yeni üye

ScaleUp şirketlerin kurucuları olan “Etkin Girişimcileri” destekleyerek küresel bir girişimcilik hareketine önderlik eden ve bulunduğu ülkelerin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Endeavor Türkiye Derneği, güncel faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere Yedinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Haziran 2019 sabahı İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantı sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri arasına iki yeni girişimci; Fırat İşbecer (Commencis) ve Koray Bahar (Foriba) katıldı. Yeni üyelerin Endeavor Girişimcileri olmaları, yeni dönem yönetim kurulundaki girişimci temsiliyetinin de artmasıyla Endeavor’ın “girişimciden girişimciye destek” hedefinin altını çiziyor.

Girişimcilik ekosisteminin gelişimi için maddi sermaye kadar manevi sermayenin de kritik bir faktör olduğuna inanan Endeavor’ın, Genel Kurul Toplantısı’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Emre Kurttepeli seçildi.

2019-2020 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri tam listesi; üç Kurucu Üye Ali Koç, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı Dinçer; önceki dönemden devam eden on altı üye Alp Saul, Barbaros Özbugutu, Bülent Akgerman, Cansen Başaran Symes, Ebru Dorman, Ebru Özdemir, Emre Kurttepeli (Başkan), Emre Zorlu, Fady Jameel (Onursal), Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, İlker Koçer, Nevzat Aydın, Tankut Turnaoğlu ve katılan iki yeni isim Fırat İşbecer ve Koray Bahar’dan oluşmaktadır.