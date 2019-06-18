Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu’nda iki yeni üye

ScaleUp şirketlerin kurucuları olan “Etkin Girişimcileri” destekleyerek küresel bir girişimcilik hareketine önderlik eden ve bulunduğu ülkelerin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Endeavor Türkiye Derneği, güncel faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere Yedinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Haziran 2019 sabahı İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantı sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri arasına iki yeni girişimci; Fırat İşbecer (Commencis) ve Koray Bahar (Foriba) katıldı. Yeni üyelerin Endeavor Girişimcileri olmaları, yeni dönem yönetim kurulundaki girişimci temsiliyetinin de artmasıyla Endeavor’ın “girişimciden girişimciye destek” hedefinin altını çiziyor.
Girişimcilik ekosisteminin gelişimi için maddi sermaye kadar manevi sermayenin de kritik bir faktör olduğuna inanan Endeavor’ın, Genel Kurul Toplantısı’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Emre Kurttepeli seçildi.
2019-2020 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri tam listesi; üç Kurucu Üye Ali Koç, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı Dinçer; önceki dönemden devam eden on altı üye Alp Saul, Barbaros Özbugutu, Bülent Akgerman, Cansen Başaran Symes, Ebru Dorman, Ebru Özdemir, Emre Kurttepeli (Başkan), Emre Zorlu, Fady Jameel (Onursal), Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, İlker Koçer, Nevzat Aydın, Tankut Turnaoğlu ve katılan iki yeni isim Fırat İşbecer ve Koray Bahar’dan oluşmaktadır.
Endeavor’ın 13. yılında sürdürdükleri tüm çalışmalarında ilk günkü inançlarını hâlâ koruduklarını ileten Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, “Derneğimizin en büyük başarı faktörü, girişimcilerimizin başarıları. Bu ay ülkemizde art arda gerçekleşen üç exit’in ikisi; Foriba ve iyzico, Endeavor Girişimcisi. Bu exit’ler, Endeavor için olduğu kadar ülkemiz adına da gurur verici bir tablo yaratıyor ve Endeavor olarak senelerdir arkasında durduğumuz çok önemli bir söylemi kanıtlıyor. Görüyoruz ki, Scaleup şirketleri kuran Etkin Girişimcilerin, ekonomik konjonktürden bağımsız olarak başarıya ulaşabiliyor. Başarıya ulaşan bu girişimciler, hem ekonomik katma değer yaratıyor, hem de bulundukları ekosistemin gelişmesine mentör olarak, yatırım yaparak, ilham yaratarak katkıda bulunuyor. İşte bu sebeple yaptığımız işe her gün daha da çok inanarak ve çıtayı sürekli yükselterek çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diyerek, Endeavor gibi Türkiye’ye katma değer sağlayan STK’lardan birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilmekten onur duyduğunu iletti.
Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise, Türkiye dahil tüm dünyadaki ekosistemlerin gelişimiyle, Endeavor’ın hedef ve odakları da zaman içinde değişim geçirdi, performans göstergelerimiz evrildi. Seçilen her bir girişimcimizi 33 ülkede mentörler, girişimciler ve yatırımcılarla bir araya getirerek şirketlerinin büyümesine hız kazandırmak her zaman ilk hedefimiz. Fakat çok daha büyük bir rol üstlendiğimizin farkındayız. Artık girişimcilerimizin tüm dünyada bizi temsil ettiği, değerlerimizi konuşabildiğimiz bir noktadayız. Önümüzdeki dönemde; girişimcinin girişimciyi desteklediği, karşılıklı güven ortamı yarattığımız, büyük düşünen ve ekosisteme geri verme görevinin farkında olan üyelere sahip, sınırların kalktığı ve tek hedefte birleşmiş bir organizasyon olma hedefiyle yürüyeceğiz.” derken, tüm Endeavor yönetim kurulu üyeleri, üyeler ve mentörlerine verdiği destekler için teşekkür etti.
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