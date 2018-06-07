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Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

GUNDEM HABERLERİ  | 07.06.2018 13:19 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bor stratejisini açıkladı. Albayrak, 'Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz' dedi.

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bor stratejisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın açıklamaları:

Bu hedeflerin en büyük ayaklarından birisi, Türkiye’nin rüyası haline dönüşen bugün açıklayacağımız konu. Ocak ayından itibaren bir çok toplantıda ifade ettim. Bor konusuyla ilgili milletimizi sevindirecek önemli bir müjde vereceğimizi ifade ettim. Mayıs ayı itibariyle görüşmeler neticesinde son noktaya getirdiğimiz açıklamayı gerçekleştiriyoruz.

İki firma protokol imzalayacak. Bununla yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuruyoruz. Balıkesir’de inşallah, yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuruyoruz. Peki bor karbür nedir? Madenden çıkan borun katme değerini işleme yoluyla oluşturduğumuz, yaklaşık 2 bin kata kadar artıran bir teknoloji.

Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz.

Yüksek teknoloji bor karbür tesisini Türkiye'de kuruyoruz.

Bor karbür teknolojisiyle bor madeninin değeri ürüne dönüştüğünde iki bin kata kadar artacak.

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Anahtar Kelimeler:
berat albayrak BOR

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